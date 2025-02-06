Вестник Кавказа

Авария в Гале в Абхазии частично устранена

Авария в Гале в Абхазии частично устранена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На возобновление полноценной подачи воды в городе Гал в Абхазии уйдет не меньше 10 дней. Сейчас часть утечек уже устранена.

На водопроводе в городе Гал в Абхазии устранили часть утечек, однако починить основные повреждения можно будет только через неделю, рассказал замглавы администрации Гальского района Дмитрий Адлейба.

"У нас есть договоренность с одной организацией, у которой техника освободится через неделю. Как только она будет в нашем распоряжении, мы сразу же продолжим работы"

- Дмитрий Адлейба

Еще 10 дней потребуется на прокладку дороги аварийным трактором, так как поврежденный водопровод находится в труднодоступном месте. После этого к утечке сможет проехать колесный транспорт.

Жители города имеют ограниченный доступ к подаче воды: из-за низкого напора она не поднимается выше 2 этажа, добавил Дмитрий Адлейба.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
760 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Абхазии рассказали о сроках восстановления картинной галереи после пожара

В Абхазии рассказали о сроках восстановления картинной галереи после пожара

Прямые рейсы может запустить Абхазия с Коми, ХМАО и ЯНАО

Прямые рейсы может запустить Абхазия с Коми, ХМАО и ЯНАО

В аэропорте Сухума проверили светосигнальное оборудование

В аэропорте Сухума проверили светосигнальное оборудование

Нижний Новгород готов организовать прямые перелеты в Сухум

Нижний Новгород готов организовать прямые перелеты в Сухум

Между Ямалом и Абхазией могут запустить прямые авиарейсы

Между Ямалом и Абхазией могут запустить прямые авиарейсы

Россия поставит Абхазии дополнительное электричество

Россия поставит Абхазии дополнительное электричество

Авария оставила жителей Гала в Абхазии без воды на несколько дней

Авария оставила жителей Гала в Абхазии без воды на несколько дней

Абхазия увеличила собственные доходы в 2,5 раза

Абхазия увеличила собственные доходы в 2,5 раза

Новый отель появится в Гагре к лету

Новый отель появится в Гагре к лету

Абхазия получила из России первую партию новых школьных автобусов

Абхазия получила из России первую партию новых школьных автобусов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы