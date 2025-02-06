Авария в Гале в Абхазии частично устранена

На возобновление полноценной подачи воды в городе Гал в Абхазии уйдет не меньше 10 дней. Сейчас часть утечек уже устранена.

На водопроводе в городе Гал в Абхазии устранили часть утечек, однако починить основные повреждения можно будет только через неделю, рассказал замглавы администрации Гальского района Дмитрий Адлейба.

"У нас есть договоренность с одной организацией, у которой техника освободится через неделю. Как только она будет в нашем распоряжении, мы сразу же продолжим работы"

- Дмитрий Адлейба

Еще 10 дней потребуется на прокладку дороги аварийным трактором, так как поврежденный водопровод находится в труднодоступном месте. После этого к утечке сможет проехать колесный транспорт.

Жители города имеют ограниченный доступ к подаче воды: из-за низкого напора она не поднимается выше 2 этажа, добавил Дмитрий Адлейба.