Авария оставила жителей Гала в Абхазии без воды на несколько дней

От 3 до 7 дней специалистам потребуется, чтобы вернуть воду в дома жителей Гала в Абхазии. Сейчас она не поднимается выше 2 этажа.

Водопровод в Гале в Абхазии получил повреждения и оставил без подачи воды почти весь город. Специалисты уже приступили к устранению аварии, рассказал замглавы администрации Дмитрий Адлейба.

Он передал, что ремонт трубы диаметром 500 мм только временно повысит давление воды в трубах.

"По предварительным оценкам, ремонт может занять от трех до семи дней, так как местность труднодоступная. Мы также составляем документы на имя главы района, который обеспечит финансовую и техническую поддержку"

- Дмитрий Адлейба

На данный момент вода в трубах есть, но из-за низкого давления она не поступает в квартиры выше 2 этажа.