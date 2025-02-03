Вестник Кавказа

Авария оставила жителей Гала в Абхазии без воды на несколько дней

Таз с водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
От 3 до 7 дней специалистам потребуется, чтобы вернуть воду в дома жителей Гала в Абхазии. Сейчас она не поднимается выше 2 этажа.

Водопровод в Гале в Абхазии получил повреждения и оставил без подачи воды почти весь город. Специалисты уже приступили к устранению аварии, рассказал замглавы администрации Дмитрий Адлейба.

Он передал, что ремонт трубы диаметром 500 мм только временно повысит давление воды в трубах.

"По предварительным оценкам, ремонт может занять от трех до семи дней, так как местность труднодоступная. Мы также составляем документы на имя главы района, который обеспечит финансовую и техническую поддержку"

- Дмитрий Адлейба

На данный момент вода в трубах есть, но из-за низкого давления она не поступает в квартиры выше 2 этажа.

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