Абхазия отказалась от веерных отключений электричества

В Абхазии отменили веерные отключения света. Ранее Москва и Сухуми договорились об обеспечении полной поставки в республику.

После договоренности между Москвой и Сухуми о поставках российского электричества в Абхазии отказались от веерных отключений света, пишет пресс-служба "Черноморэнерго".

В организации заявили, что все действующие ограничения на поставку энергии сняты, энергосистема Абхазии работает в штатном режиме.

Ранее состоялась встреча Бадры Гунбы с зампремьера РФ Александром Новаком. На ней была достигнута договоренность о полных поставках энергии в Абхазию.