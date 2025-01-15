Вестник Кавказа

Полтора десятка мертвых животных найдены в водоеме в Дагестане

Полтора десятка мертвых животных найдены в водоеме в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане расследуют причины гибели полутора десятков собак. Туши мертвых животных обнаружили накануне в водоеме.

В Дербентском районе Дагестана произошла массовая гибель собак. Об этом поведал источник в районной администрации.

Туши 15 мертвых животных были обнаружены жителем поселка Белиджи 12 февраля. Он наткнулся на них в своем собственном водоеме для поливки сада, который находится на территории села Аглоби, передает РИА Новости.

Причина гибели животных пока не определена. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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