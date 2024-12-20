Крупнейший краевой приют для бездомных животных построят на Ставрополье

Власти Ставрополья анонсировали строительство самого крупного в регионе приюта для животных. Он будет располагаться в Невинномысске.

В Ставропольском крае намерены построить самый крупный в регионе приют для бездомных животных. Об этом в ходе прошедшей 15 января пресс-конференции поведал губернатор края.

Владимир Владимиров подчеркнул, что приют должен быть введен в эксплуатацию уже в текущем году.

"Нам нужно расширяться на кошек. Бездомные кошки это проблема, особенно для Кавминвод. Потому что, оказывается, кошки охотятся на белок. Поэтому мы будем дополнять наши три пункта содержанием кошек. И построим (приют для животных – прим. ред. ) в городе Невинномысске, это будет самый большой пункт для содержания животных"

– глава края

Губернатор Ставрополья также указал на то, что открытые ранее в регионе пункты позволили существенно улучшить статистику укусов бездомных животных. По его словам, на территории края стали фиксировать на 45% меньше подобных эпизодов.