Вестник Кавказа

Власти Крыма решили взяться за телефонных мошенников

Власти Крыма решили взяться за телефонных мошенников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Телефонное мошенничество в Крыму становится стихийным бедствием, властям необходимо ужесточить наказание для телефонных террористов, призвал член ОП Крыма Заур Смирнов.

Жителей Крыма терроризируют телефонные мошенники, что наносит существенный урон не только кошелькам жителей полуострова, но и его экономике, заявил глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов, предложив ужесточить наказание за телефонное мошенничество.

"Сегодня необходимо максимально ужесточить наказание за телефонное мошенничество, так как это стало угрозой безопасности для всего государства"

- Заур Смирнов

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, которые продолжают третировать россиян.

Напомним, телефонное мошенничество в России стало одним из самых распространенных способов обмана. Мошенники используют все более хитроумные схемы, чтобы заполучить деньги и личные данные жертв.

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