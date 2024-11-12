Вестник Кавказа

Ферму осетровых построят за $11,2 млн в Казахстане

Стерлядь в аквариуме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рыбную ферму, на которой будут выращивать рыбу осетровых пород, будут создавать в Казахстане на Каспийском море. Она будет давать сто тонн икры каждый год.

В Мангистауской области скоро может реализоваться новый прибыльный проект – ферма, на которой будут выращивать осетровых, рассказали в акимате региона.

Ее перспективы обсудил аким (глава) области Нурдаулет Килыбай сегодня на встрече с инвесторами, которая состоялась в Астане.

Ферма получит название Red Pearl. Она займет 56 га на берегу Каспия. Сумма инвестиций – $11,2 млн.

Строительство стартует совсем скоро – в первом квартале текущего года. Первую рыбу вырастят в следующем году. На первоначальном этапе предполагается вырастить сто тонн рыбы, затем это количество увеличится до 600 т. Что касается икры, то планируемые объемы ее производства составляют 100 т. Поставлять как рыбу, так и икру планируется и на внутренний рынок, и за рубеж.

На стадии проекта будут созданы порядка трех десятков новых рабочих мест.

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