В Магасе откроют памятник основателю ингушской государственности

Послезавтра в столице Ингушетии откроют памятник основателю ингушской государственности. В церемонии открытия примут участие первые лица республики, в том числе ее руководитель.

В ближайшую субботу, 15 февраля, в Магасе пройдет церемония открытия монумента основателю ингушской государственности Идрису Зязикову. Об этом поведали в министерстве по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии.

"Памятник выдающемуся политическому и государственному деятелю, основателю ингушской государственности Идрису Зязикову установлен на площади перед администрацией главы республики в Магасе"

– представитель ведомства

Он отметил, что на церемонии будут присутствовать глава региона Махмуд-Али Калиматов, представители республиканского правительства, депутаты и общественники, передает "Интерфакс".

Идрис Зязиков (31.01.1896 – 5.07.1938) стал известен благодаря своей политической деятельности на Северном Кавказе. Он был первым руководителем Ингушской Автономной области.