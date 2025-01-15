Вестник Кавказа

Национальные кинокартины будет финансировать Минкультуры России

Национальные кинокартины будет финансировать Минкультуры России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В наступившем 2025 году министерство культуры РФ планирует профинансировать создание как минимум 140 национальных кинофильмов по государственной программе "Развитие культуры".

Министерство культуры РФ в 2025 году намерено оказать серьезную поддержку российским кинематографистам в регионах, профинансировав производство национальных кинофильмов, сообщили в министерстве.

"В рамках государственной программы "Развитие культуры" федерального проекта "Развитие искусства и творчества" количественный показатель мероприятия по поддержке производства национальных фильмов на 2025 год составляет не менее 140 проектов"

- Минкультуры РФ

Приоритетными для государственной финансовой поддержки станут документальные и художественные кинокартины, посвященные сохранению и укреплению традиционных ценностей: культуры и традиций нашей страны, истории, научным открытиям и достижениям в области технологий и промышленности, а также популяризации института семьи, передает ТАСС.

Также министерство поддержит кинокартины, посвященные образу будущего России, театру, педагогам и традициям коренных малочисленных народов. В художественных фильмах предпочтение будет отдаваться экранизациям произведений русской классической литературы.

Напомним, ранее мы писали о том, что кинематографисты снимают документальный фильм о роли казачества в регионе Северного Кавказа, который наглядно покажет роль этой социальной группы в жизни региона – аналогичные картины будут сняты о карачаевцах и даргинцах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Абхазия объединяются в киноиндустрии

Россия и Абхазия объединяются в киноиндустрии

Почему американское кино так привлекательно?

Почему американское кино так привлекательно?

Ушел из жизни легендарный Олег Стриженов

Ушел из жизни легендарный Олег Стриженов

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Профессия — режиссер: Мехрибан Алекперзаде

Профессия — режиссер: Мехрибан Алекперзаде

За что армянские националисты хейтят певца Алексея Чумакова?

За что армянские националисты хейтят певца Алексея Чумакова?

«Холоп. Великолепный век»: турецкая версия российского кинохита

«Холоп. Великолепный век»: турецкая версия российского кинохита

Четыре слабости армянского менталитета

Четыре слабости армянского менталитета

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы