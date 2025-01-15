Национальные кинокартины будет финансировать Минкультуры России

В наступившем 2025 году министерство культуры РФ планирует профинансировать создание как минимум 140 национальных кинофильмов по государственной программе "Развитие культуры".

Министерство культуры РФ в 2025 году намерено оказать серьезную поддержку российским кинематографистам в регионах, профинансировав производство национальных кинофильмов, сообщили в министерстве.

"В рамках государственной программы "Развитие культуры" федерального проекта "Развитие искусства и творчества" количественный показатель мероприятия по поддержке производства национальных фильмов на 2025 год составляет не менее 140 проектов"

- Минкультуры РФ

Приоритетными для государственной финансовой поддержки станут документальные и художественные кинокартины, посвященные сохранению и укреплению традиционных ценностей: культуры и традиций нашей страны, истории, научным открытиям и достижениям в области технологий и промышленности, а также популяризации института семьи, передает ТАСС.

Также министерство поддержит кинокартины, посвященные образу будущего России, театру, педагогам и традициям коренных малочисленных народов. В художественных фильмах предпочтение будет отдаваться экранизациям произведений русской классической литературы.

Напомним, ранее мы писали о том, что кинематографисты снимают документальный фильм о роли казачества в регионе Северного Кавказа, который наглядно покажет роль этой социальной группы в жизни региона – аналогичные картины будут сняты о карачаевцах и даргинцах.