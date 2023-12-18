Вестник Кавказа

Казаков Кавказа увековечат в документальном кино

Казаков Кавказа увековечат в документальном кино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кинематографисты снимают документальный фильм о роли казачества в регионе Северного Кавказа, который наглядно покажет роль этой социальной группы в жизни региона – аналогичные картины будут сняты о карачаевцах и даргинцах.

Документальную кинокартину о казачестве снимают на Северном Кавказе, рассказал руководитель управления по развитию регионов СКФО Российского общества "Знание" Александр Джадов.

"Снимается фильм о казачестве. Это фильм не об этносе, а о той социальной группе, которая сыграла и играет важную роль на Северном Кавказе. Любой народ - это кладезь культуры, традиций, народного искусства, фольклора и современных молодых интересных людей, которые работают в самых разных областях"

- Александр Джадов

Проект "Казаки России: отечество, вера, традиции" повествует о современном казачестве России от Дальнего Востока до Донбасса, и особый упор кинематографисты сделают на истории современных героев Терского казачества, также будут сняты фильмы о карачаевцах и даргинцах, передает ТАСС.

Фильм выйдет на экраны уже в мае наступающего 2025 года.

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