Казаков Кавказа увековечат в документальном кино

Документальную кинокартину о казачестве снимают на Северном Кавказе, рассказал руководитель управления по развитию регионов СКФО Российского общества "Знание" Александр Джадов.
"Снимается фильм о казачестве. Это фильм не об этносе, а о той социальной группе, которая сыграла и играет важную роль на Северном Кавказе. Любой народ - это кладезь культуры, традиций, народного искусства, фольклора и современных молодых интересных людей, которые работают в самых разных областях"
- Александр Джадов
Проект "Казаки России: отечество, вера, традиции" повествует о современном казачестве России от Дальнего Востока до Донбасса, и особый упор кинематографисты сделают на истории современных героев Терского казачества, также будут сняты фильмы о карачаевцах и даргинцах, передает ТАСС.
Фильм выйдет на экраны уже в мае наступающего 2025 года.