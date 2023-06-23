Михалков пообещал снять фильм о кубанских казаках

На творческой встрече с режиссером Никитой Михалковым атаман Кубанского казачьего войска предложил ему снять фильм о герое Первой мировой казачьем сотнике Василии Гамалии, режиссер обещал подумать.

В кубанском Усть-Лабинске прошла творческая встреча жителей города с кинорежиссером Никитой Михалковым, которую организовал Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело".

Поскольку в начале встречи была показана серия документального фильма мэтра "Русские без России", посвященная жизни и судьбе казаков в эмиграции после Гражданской войны, после этого из зала поступил вопрос: не планирует ли режиссер снять более масштабный фильм о кубанских казаках, передает портал Юга.ру.

"Казачество - это образ жизни и мыслей, это служение и высочайшая культура взаимоотношений: простых, серьезных, иногда жестких, но всегда честных. Кроме того, казаки всегда были глубоко верующими людьми, за что их и истребляли. Купить казака было невозможно, напугать - трудно, а заставить – опасно"

- Никита Михалков

Что касается полнометражной кинокартины про историю казачества и про его сегодняшнюю жизнь, нужно быть в материале, чтобы картина не стала очередными записками туриста, посетовал Михалков, предложив дать ему материал, достойный кинематографа.

И он тут же нашелся атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов, который тоже был на встрече, предложил режиссеру снять фильм о легендарном казачьем командире Василии Гамалии, который во время Первой мировой войны со своей сотней совершил дерзкий рейд по турецким тылам, выйдя к английским войскам в Месопотамии.

"Будем думать", - ответил Никита Михалков.