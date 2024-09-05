Вестник Кавказа

Москва принимает Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"

Москва принимает Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Москве в Театре имени Моссовета пройдет церемония открытия Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест", гостями которого станут кинематографисты 18 стран.

Сегодня в Москве стартует Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест", гостями которого станут более 250 кинематографистов и экспертов: в торжественной церемонии открытия, которое пройдет в Театре имени Моссовета, примут участие звезды российского и мирового кино.

На фестиваль соберутся кинорежиссеры и киноактеры из 18 стран, среди которых - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан, передает РИА Новости.

Обширной будет и программа кинофестиваля: конкурс пройдет в трех номинациях - полнометражное, короткометражное и документальное кино, в его рамках будут показаны военно-исторические картины, фильмы, посвященные международным отношениям, культуре, спорту, социальным проблемам современного общества и многое другое. Все показы пройдут в кинотеатрах "Художественный", "Иллюзион" и в Центральном Доме кинематографистов.

Главным призом победителям станет статуэтка "Евразия", символизирующая культурный обмен между людьми, живущими в странах континента – ее вручат создателям и актерам лучших картин фестиваля на церемонии его закрытия, которая пройдет 21 октября.

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