В ДТП с маршруткой в Дагестане погибли два человека

Вечером в Республике Дагестане на трассе в районе села Львовское столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. По данным МЧС, в аварии погибли двое.

Автомобильная авария с жертвами случилась вечером в четверг в Дагестане, информирует региональное ГУ МЧС РФ.

"По системе 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 413 км ФАД Р-215 в районе села Львоское №1 Бабаюртовского района Дагестана, имеются пострадавшие, среди них двое погибших"

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В ведомстве предварительно уточнили, что участниками ДТП стали маршрутное такси и легковой автомобиль.