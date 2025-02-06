Вестник Кавказа

В ДТП с маршруткой в Дагестане погибли два человека

В ДТП с маршруткой в Дагестане погибли два человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вечером в Республике Дагестане на трассе в районе села Львовское столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. По данным МЧС, в аварии погибли двое.

Автомобильная авария с жертвами случилась вечером в четверг в Дагестане, информирует региональное ГУ МЧС РФ.

"По системе 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 413 км ФАД Р-215 в районе села Львоское №1 Бабаюртовского района Дагестана, имеются пострадавшие, среди них двое погибших"

– сообщение

В ведомстве предварительно уточнили, что участниками ДТП стали маршрутное такси и легковой автомобиль.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанец стал победителем чемпионата по паратхэквондо в Турции

Дагестанец стал победителем чемпионата по паратхэквондо в Турции

Полтора десятка мертвых животных найдены в водоеме в Дагестане

Полтора десятка мертвых животных найдены в водоеме в Дагестане

Двух молодых мошенниц поймали в Кизилюрте

Двух молодых мошенниц поймали в Кизилюрте

Замглавы села незаконно выдала участок земли в Дагестане

Замглавы села незаконно выдала участок земли в Дагестане

Пожар на подстанции обесточил села в Дагестане

Пожар на подстанции обесточил села в Дагестане

Власти Махачкалы объявили о сносе незаконных ПВЗ и магазина

Власти Махачкалы объявили о сносе незаконных ПВЗ и магазина

&quot;Анжи&quot; оштрафовали за драку после матча

"Анжи" оштрафовали за драку после матча

В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

В Дагестане от кори умер ребенок

В Дагестане от кори умер ребенок

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы