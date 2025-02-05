Сочи только что тряхнуло на 4

Ощутимое землетрясение произошло сегодня днем в Сочи. Его магнитуда достигла 4. Жители города-курорта сообщают в соцсетях, что почувствовали подземные толчки, в домах качалась мебель.

Очередное землетрясение случилось сегодня на Кубани, информация о нем опубликована на сайте Европейско-Средиземноморского центра.

Оно произошло в 15.12 мск. Эпицентр находился в 20 км от Сочи и в 12 км от Дагомыса.

По данным сейсмологов, магнитуда сегодняшних подземных толчков достигла 4. Очаг располагался на глубине 8 км.

Как сообщают местные жители, землетрясение хорошо ощущалось. У кого-то в домах раскачивалась мебель. Некоторые жаловались на дребезжание люстры. Подземные толчки выражались и в звоне посуды.

Напомним, накануне землетрясение было зафиксировано в Туапсе. Его магнитуда составила 3,9.