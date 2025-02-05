Вестник Кавказа

В Краснодарском крае обнаружили мину времен войны

В Краснодарском крае обнаружили мину времен войны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Темрюкском районе Кубани нашли мину времен Великой отечественной войны. Взрывотехники вывезли и уничтожили боеприпас.

Жители Краснодарского края выявили мину времен войны на пляже черноморского побережья. Опасная находка выявлена возле станицы Голубицкой. 

К месту обнаружения боеприпаса выехали сотрудники специального отряда ОМОН, который занимается разминированием. Выяснилось, что боеприпас является 50-мм зарядом для миномета. 

Как предположили специалисты, мину прибило к берегу штормом. Находку вывезли и уничтожили на полигоне.

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