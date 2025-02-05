В Краснодарском крае обнаружили мину времен войны

В Темрюкском районе Кубани нашли мину времен Великой отечественной войны. Взрывотехники вывезли и уничтожили боеприпас.
Жители Краснодарского края выявили мину времен войны на пляже черноморского побережья. Опасная находка выявлена возле станицы Голубицкой.
К месту обнаружения боеприпаса выехали сотрудники специального отряда ОМОН, который занимается разминированием. Выяснилось, что боеприпас является 50-мм зарядом для миномета.
Как предположили специалисты, мину прибило к берегу штормом. Находку вывезли и уничтожили на полигоне.