В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

Территории с виноградниками вернулись в собственность государства в Дагестане по решению суда. Решение коснулось участков площадью 26 га.

Минимущества Дагестана через суд добилось возврата 26 га виноградников в собственность государства, передали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что аграрные угодья были переданы совхозу еще в 1965 году, но два года назад местный сельсовет оформил незаконную сделку по сдаче территории в аренду.

Министерство мотивировало иск тем, что аграрные территории была передана предпринимателю без законных оснований.