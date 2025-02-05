Вестник Кавказа

В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Территории с виноградниками вернулись в собственность государства в Дагестане по решению суда. Решение коснулось участков площадью 26 га.

Минимущества Дагестана через суд добилось возврата 26 га виноградников в собственность государства, передали в пресс-службе ведомства. 

Сообщается, что аграрные угодья были переданы совхозу еще в 1965 году, но два года назад местный сельсовет оформил незаконную сделку по сдаче территории в аренду. 

Министерство мотивировало иск тем, что аграрные территории была передана предпринимателю без законных оснований.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
815 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

В Дагестане от кори умер ребенок

В Дагестане от кори умер ребенок

Почти 750 единиц оборудования передадут медучреждениям Дагестана

Почти 750 единиц оборудования передадут медучреждениям Дагестана

&quot;Россети&quot; выплатили штраф за отключения света в Махачкале

"Россети" выплатили штраф за отключения света в Махачкале

Махачкалу и Сургут объединит прямое авиасообщение

Махачкалу и Сургут объединит прямое авиасообщение

Три пожара в Дагестане потушили за последние сутки

Три пожара в Дагестане потушили за последние сутки

Аэропорт Махачкалы может прирасти новыми терминалами

Аэропорт Махачкалы может прирасти новыми терминалами

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского

Дагестан отремонтирует 124 объектов здравоохранения за 2025 год

Дагестан отремонтирует 124 объектов здравоохранения за 2025 год

В АТОР рассказали о преимуществах летнего отдыха на Каспии и Азове

В АТОР рассказали о преимуществах летнего отдыха на Каспии и Азове

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы