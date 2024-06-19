Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

Паспортные столы Дагестана до начала хаджа будут ежедневно работать по измененному рабочему графику – это сделано для того, чтобы все желающие отправиться в хадж в святые места успели оформить необходимые документы.

Все, желающие совершить хадж в святые для всех мусульман места Мекку и Медину в Саудовской Аравии, успеют оформить необходимые для выезда – для этого миграционная служба Дагестана перешла на удлиненный рабочий день, сообщает Республиканская государственная вещательная компания (РГВК) "Дагестан".

Теперь до начала хаджа все отделения по вопросам миграции МВД по Дагестану принимают посетителей с 9:00 до 20:00, а вот срок оформления биометрических загранпаспортов нового образца не изменился – как и прежде, документ изготавливают в течение месяца, передает "АиФ-Дагестан".

"Обещания сделать документ быстрее - это всегда мошеннические схемы, объясняют специалисты. Они также напоминают, что выехать в святые земли можно только с документом нового образца, с биометрией"

- РГВК "Дагестан"

Напомним, Дагестан получил квоту на 10 тыс участников хаджа, три четверти путевок уже раскуплены, чтобы приобрести оставшиеся, у жителей региона еще есть время до конца марта, уточнил помощник муфтия Дагестана Магомед Кураев.