Вестник Кавказа

Хадж в святые места обойдется паломникам в $6 тысяч

Хадж в святые места обойдется паломникам в $6 тысяч
Чтобы в нынешнем году совершить хадж в святые места Саудовской Аравии Мекку и Медину, жителям Азербайджана придется заплатить почти по 6 тысяч долларов с человека.

Стоимость хаджа на одного человека при вылете в святые места из Азербайджана составляет $5950 с человека, сообщили в духовном Управлении мусульман Кавказа (ДУМК).

"В этом году хадж будет организован в единой для азербайджанских паломников форме и в связи с этим будут организованы авиарейсы"

- Управление мусульман Кавказа

Желающие совершить хадж должны предоставить в Управление следующие документы: загранпаспорт, копию удостоверения личности, 4 цветные фотографии на белом фоне, размером 3,5×4,5 см и справку о здоровье, передает Trend.

Прием документов начнется с 21 марта.

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