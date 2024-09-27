Безработных на Кавказе стало меньше

Властям СКФО удалось за минувший 2024 год свести к минимуму регистрируемую безработицу – она снизилась с 2,2% до 1,3%, меньше всего безработных граждан в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Статистики предоставили новые данные по уровню зарегистрированной безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) - за минувший 2024 год безработных здесь стало на 0,9% меньше, сообщает Северо-Кавказстат.

"Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2024 года (по данным органов службы занятости населения) всего 64,2 тыс человек, 62% к соответствующему периоду предыдущего года, уровень зарегистрированной безработицы - 1,3%"

- Северо-Кавказстат

Снижение числа безработных затронуло все регионы округа, но больше других - Карачаево-Черкесию и Северную Осетию, где таковыми числятся 900 человек и 1,6 тыс человек соответственно, передает ТАСС.

Значительное снижение числа безработных показали Ставропольский край (0,3%), Дагестан и КЧР (по 0,4%), максимальное число безработных сохраняется в Чечне (32,7 тыс человек) и Ингушетии (17 тыс человек), говорится в сообщении.