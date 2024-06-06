Рекордно низкая безработица отмечается на Кубани

В Краснодарском крае уровень безработицы упал до минимальных значений, установлен рекорд. Наблюдается кадровый дефицит.
О рекордно низкой безработице в Краснодарском крае и ситуации на рынке труда рассказала вице-губернатор Анна Минькова.
«В нашем регионе уровень безработицы достиг рекордного минимума. На рынке трудятся 2,9 млн человек. Однако мы сталкиваемся с проблемой нехватки кадров»
– Анна Минькова
По ее словам, решить проблему кадрового дефицита поможет разработка новых путей взаимодействия экономики и образования.
Отметим, что низкий уровень безработицы сейчас наблюдается в целом по России.