Вестник Кавказа

Рекордно низкая безработица отмечается на Кубани

Рекордно низкая безработица отмечается на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае уровень безработицы упал до минимальных значений, установлен рекорд. Наблюдается кадровый дефицит.

О рекордно низкой безработице в Краснодарском крае и ситуации на рынке труда рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

«В нашем регионе уровень безработицы достиг рекордного минимума. На рынке трудятся 2,9 млн человек. Однако мы сталкиваемся с проблемой нехватки кадров»

– Анна Минькова

По ее словам, решить проблему кадрового дефицита поможет разработка новых путей взаимодействия экономики и образования.

Отметим, что низкий уровень безработицы сейчас наблюдается в целом по России.

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