Непогода закрыла дороги в трех областях Казахстана

Национальный автодорожный оператор Казахстана компания "КазАвтоЖол" сегодня утром была вынуждена ограничить движение по автотрассам в трех областях Казахстана из-за метели, снегопада и резкого ухудшения видимости.

Сегодня утром казахстанская компания "КазАвтоЖол", осуществляющая контроль за автомобильными перевозками, в своем официальном Telegram-канале сообщила об ограничении движения по автодорогам Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей страны.

"В 08:40 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Караганда-Алматы", в 08:40 в связи ухудшением погодных условий в Карагандинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Караганда-Алматы""

- "КазАвтоЖол"

Ограничения затронули и Павлодарскую область – здесь с 08:00 ограничили движение на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", открыть дорогу планируется сегодня в 17 часов.

Что касается дорог в Акмолинской и Карагандинской областях, то откроются они не раньше 8 часов утра завтра, 14 февраля, говорится в сообщении.