Снег укроет Москву на следующей неделе - Вильфанд

Когда в Москве сформируется стабильный снежный покров? По оценкам метеорологов, снег ляжет в ближайшие дни, а через неделю можно будет начинать кататься на лыжах.

Российская столица побелеет от снега на следующей неделе, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Почва уже мерзлая. И поэтому будет нарастание снежного покрова. Прогнозируется так, что к понедельнику высота снега в Москве, в Московской области будет от 5 до 10 см, кое-где даже до 15. <…> Он уже будет формировать устойчивый снежный покров в Москве"

– Вильфанд

Погода в Москве вернется к климатической норме в начале новой недели, при этом ожидаются осадки - от интенсивных до незначительных в разные дни.

"С пятницы по воскресенье - минус 4 - минус 9 ночью, днем - минус 1 - минус 6. И снег будет постепенно идти, условий для снегопадов нет, небольшой снег будет"

– Вильфанд

Лыжный сезон в столичном регионе можно будет открывать в середине декабря - к следующим выходным снега должно быть достаточно, добавил Вильфанд, передает ТАСС.

Отметим, что сейчас 95% территории России покрыто снегом.