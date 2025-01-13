Вестник Кавказа

Трамп после Путина поговорил с Зеленским

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили урегулирование на Украине.

Американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. О состоявшейся телефонной беседе руководитель США написал в соцсети Truth Social.

До этого Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. После завершения беседы он заявили о намерении изложить ее результаты Зеленскому.

Президент США сообщил, что диалог с Зеленским прошел "очень хорошо". Он добавил, что Киев, как и Москва, хочет мира.

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