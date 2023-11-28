Вестник Кавказа

Иранские корни «Гелендвагена»

Сергей Ильин
Иранские корни «Гелендвагена»
Люксовый автомобиль повышенной проходимости, продаваемый под маркой Mercedes-Benz, выпускается с конца 1970-х. Расскажем, какую роль в его создании сыграл иранский шах и почему внедорожник не прижился в Иране.

Каким был Иран в 1970-х?

К концу 1960-х годов правление иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви достигло своего апогея. В 1971 году в Иране состоялось фантастическое по масштабам празднование юбилея (2500-летия) со дня основания первой Персидской империи Кира Великого. Экономическая ситуация в стране относительно стабилизировалась, была проведена земельная реформа (т.н. «белая революция»), оппозиция была выдавлена из страны или находилась на нелегальном положении.

Геополитическое положение Ирана было как никогда выгодным – СССР был занят проблемами с Китаем, Вашингтон рассматривал Тегеран как ключевого партнера в регионе, крупные европейские компании были крайне заинтересованы в перспективном иранском рынке. Сам шах был акционером нескольких транснациональных фирм. Среди них был и знаменитый Daimler-Benz (властитель Ирана обладал почти 20% акций компании).

Внедорожник для иранской армии

Впрочем, у Мохаммеда Резы Пехлеви были и свои поводы для беспокойства: обладая мощнейшей спецслужбой «Сазман-е Эттелаат ва Амният-е Кешвар» (САВАК), шах был недоволен качеством технического оснащения вооруженных сил Ирана. Тревожная ситуация на Ближнем Востоке, сложные отношения с Ираком требовали модернизации военной техники, повышения мобильности армии. Тесные связи шаха с европейским бизнесом подсказали направление поиска потенциального партнера.

К этому моменту одним из самых востребованных проектов для нужд армии было производство полноприводных автомобилей. Министерство обороны ФРГ как раз проводило конкурсный отбор на армейские внедорожники.

Компания Steyr-Daimler-Puch AG, производившая военную технику, в рамках совместного проекта с Mercedes-Benz в этом конкурсе поучаствовала. И проиграла тендер «Фольксвагену». Предложенный вариант был слишком дорог для экономных немцев. А вот иранскому шаху он показался наиболее привлекательным. Особенно для использования в специфичных условиях Востока. Кроме того, потенциального заказчика привлекла возможность использования машины не только в армейской, но и гражданской конфигурации.

© Фото: No machine-readable author provided. Harald Hansen assumed/общественное достояние

Надо отметить исключительно высокую скорость работы над проектом. В 1972 году фирма Steyr-Daimler-Puch AG приступила к работе над автомобилем повышенной проходимости под рабочим названием Н2. Через год был изготовлен полноразмерный макет, а еще год спустя начались ходовые испытания в Сахаре. Это и был «Гелендваген», что в переводе с немецкого означает «вездеход». Кстати, фотографии того самого деревянного макета сейчас можно найти в интернете и убедиться, то дизайн проекта за последующие годы претерпел не слишком значительные изменения.

Шах был доволен работой немецко-австрийской команды и заказал 20 тыс. машин для иранской армии. На фоне расходов на празднование 2500-летия Персидской империи, это, видимо, был не слишком затратный проект.

В какой степени главный заказчик влиял на дизайн и параметры первого «Гелика»? На этот счет есть разные мнения, но очевидно, тот, кто готов платить, тот и заказывает музыку. Однако случилось непредвиденное.

© Фото: Jason O'Donnell from Melbourne, Australia/Creative Commons Attribution 2.0

Исламская революция и отказ от проекта

Революция 1979 года положила конец шахскому режиму. Новым властям страны этот щедрый заказ оказался не нужен. Равно как и большинству европейских армий. Откликнулись немногие – Австрия, Аргентина, Норвегия, Швейцария. Британцы заполучили трофейный экземпляр внедорожника во время конфликта с Аргентиной на Фолклендах.

Но в целом ситуацию спасла предусмотрительность разработчиков, готовивших техническую документацию не только на военную версию машины, но и на ее гражданский вариант. В австрийском Граце уже была построена необходимая производственная база.

© Фото: CEFICEFI/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Перевод «Гелендвагена» на гражданку

Внедорожник «Mercedes Gelandewagen» для гражданских нужд появился на рынке в апреле 1979 года. Автомобиль предлагался с тремя вариантами кузова — трех- и пятидверным и кабриолет. Моторы — один бензиновый и два дизельных. В начале производства Гелендваген предлагался в пяти цветовых исполнениях: белый кремовый, желтый, бежевый, красный и зеленый. За первые десять лет по миру разошлось более 60 тысяч машин. Одним из самых известных заказчиков стал Ватикан. Так был создан модифицированный вариант – «Папамобиль» для Иоанна Павла II.

В прошлом году Mercedes-Benz G-class отметил свое 45-летие, потеряв на старте столь выгодный шахский заказ, но приобретя убежденных поклонников во всех странах мира.

Как заметил ведущий автожурналист Андрей Судьбин, «феномен «Гелендвагена» еще долго будет привлекать к себе журналистов, маркетологов и ученых, занимающихся социальной психологией: как получилось, что утилитарный армейский внедорожник, один только внешний вид которого сразу вызывает в памяти слово «панцервафферегименткоммандер», со всеми свойственными таким автомобилям плюсами и минусами, превратился в самую дорогую, самую желанную, самую престижную модель на рынке, символ жизненного успеха и икону стиля»?

У каждого владельца на этот риторический вопрос будет свой, глубоко личный ответ.

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