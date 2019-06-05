Вестник Кавказа

Армения провоцирует конфликт с «Газпромом»

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности
Армения провоцирует конфликт с «Газпромом»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван договаривается о поставках газа из Туркменистана транзитом через Иран. Об этом сообщил в ходе заседания межправительственной комиссии Армении по экономическому сотрудничеству советник главы правительства Арташес Туманян. Расскажем, в чем суть новой схемы и почему она ведет к отходу от сотрудничества с Россией.

Импорт планируется осуществлять по своповой схеме, то есть туркменский газ будет поставляться Ирану для внутреннего потребления на северо-востоке страны, а аналогичные объемы иранского газа будут прокачиваться в Армению.

Физически такие операции проводятся и сейчас, но отдельно друг от друга. Туркменистан поставляет свой газ в Иран, так как иранские месторождения сосредоточены на юге страны (крупнейшее месторождение «Южный парс» находится в акватории Персидского залива). Поэтому Тегерану выгоднее покупать часть газа у Туркменистана, чем прокачивать собственный через всю страну. Армения тоже уже импортирует иранский газ, но это происходит в рамках обмена: газ поступает на Ереванскую ТЭЦ и в небольших объемах для 5-го энергоблока Разданской ТЭЦ, а получаемая электроэнергия экспортируется в Иран. Такой обмен происходит из расчета 3 кВт/ч электроэнергии за 1 кубометр иранского газа.

Однако нынешние договоренности подразумевают поставку туркменского (иранского) газа в объеме от 600 млн до 1 млрд кубов в год именно для внутреннего потребления в Армении - без ответной передачи Ирану электроэнергии. Тем более что пропускной способности существующих линий электропередач недостаточно для существенного наращивания поставки в Иран. А вот мощности газопровода достаточно, чтобы увеличить прокачку газа в Армению. Ежегодно Иран поставляет 350-400 млн куб.м. газа, хотя газопровод рассчитан на 2,3 млрд куб.м. в год.

Схема газопроводов Армении

© Фото: ПАО «Газпром»

Сейчас весь газ, потребляемый на внутреннем рынке Армении, поступает из России транзитом через Грузию. При этом страна не испытывает проблем с обеспеченностью метаном. «Газпром» полностью обеспечивает весь спрос. Поэтому желание армянского руководства заключить контракт на поставки из Туркменистана не нельзя назвать вынужденным.

© Фото: «Газпром Армения»

Желание Еревана сократить закупки российского газа за счет начала импорта туркменского метана, пусть и по своповой схеме - политический шаг. Главным аргументом в пользу этой версии стала разница цен. «Газпром» продает газ своей «дочке» «Газпром Армения», которая владеет газотранспортной системой и занимается реализацией на внутреннем рынке, по $165 за тыс. куб.м. Эта цена была установлена после присоединения Армении к ЕАЭС.

Туркменистан продает свой газ преимущественно в Китай (в 2023 году было поставлено 30,5 млрд куб.м.). Также поставки осуществлялись для внутреннего рынка Ирана. В октябре Туркменистан договорился с Ираком о поставках газа транзитом через иранскую территорию, а в феврале 2025 года аналогичная договоренность была достигнута с Турцией. Также можно вспомнить, что еще в октябре 2022 года руководители грузинской компании Georgian Oil & Gas Corporation ездили в Туркменистан обсуждать вопрос поставки газа транзитом через Иран и Армению.

Хотя большинство этих договоренностей - меморандумы, а не обязывающие соглашения, часть проектов может быть реализована. Для Туркменистана – это возможность продемонстрировать Китаю, что он - не является единственный рынок сбыта, а значит не может более настаивать на низких ценах реализации. Для этого также Ашхабад уже много лет объявляет о реализации проекта строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия). Следовательно, Туркменистан не может предоставлять Армении и другим покупателям сверхнизкие цены, иначе политика диверсификации рынков сбыта теряет смысл. То есть туркменский газ не сможет конкурировать с российским на армянском рынке по экономическим показателям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В инициативе армянского руководства есть несколько «подводных камней». С одной стороны, Москва могла бы спокойно отнестись к желанию Армении диверсифицировать источники импорта газа, ведь тогда России можно было бы сократить свои продажи, производящиеся фактически по себестоимости. Однако сейчас, когда «Газпром» существенно сократил свой экспорт в Европу, ему важно сохранять любые рынки сбыта для того, чтобы не снижать добычу еще больше. Важно отметить, что руководство Армении не собирается создавать какую-то отдельную компанию для импорта туркменского газа, а попытается принудить компанию «Газпром Армения» закупать газ в Туркменистане. Естественно, что «Газпрому» это не выгодно, ведь помимо прочего, туркменский газ будет дороже российского.

Аналогичная ситуация и в вопросе транзита туркменского газа в Грузию. Компании «Газпром Армения» выгодно осуществлять транзит, так как за него заплатят деньги, однако «Газпром» хотел бы увеличить поставки своего газа на грузинский рынок, и туркменский конкурент российской компании там не нужен. Сейчас доля российского газа в Грузии очень мала, но поставки могут расти за счет желания Азербайджана экспортировать свой газ на более маржинальный европейский рынок (в 2023 году Грузия импортировала 78,5% газа из Азербайджана и 21,5% из России).

Таким образом, власти Армении намеренно провоцируют конфликт с «Газпромом». Не исключено, что отказ российской компании закупать туркменский газ и осуществлять его транзит далее в Грузию позволит поставить вопрос о принудительной продаже компании «Газпром Армения» какой-либо госструктуре. При том что сейчас «Газпром» реализует инвестиционную программу в Армении (2024-2028) на $367 млн. А инвестиции в предыдущие годы оцениваются в сумму более $1 млрд. Подобный сценарий укладывается в общую логику действий нынешнего руководства Армении по отходу от сотрудничества с Россией и переориентацию на Евросоюз.

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