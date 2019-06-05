Армения провоцирует конфликт с «Газпромом»

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

Ереван договаривается о поставках газа из Туркменистана транзитом через Иран. Об этом сообщил в ходе заседания межправительственной комиссии Армении по экономическому сотрудничеству советник главы правительства Арташес Туманян. Расскажем, в чем суть новой схемы и почему она ведет к отходу от сотрудничества с Россией.

Импорт планируется осуществлять по своповой схеме, то есть туркменский газ будет поставляться Ирану для внутреннего потребления на северо-востоке страны, а аналогичные объемы иранского газа будут прокачиваться в Армению.

Физически такие операции проводятся и сейчас, но отдельно друг от друга. Туркменистан поставляет свой газ в Иран, так как иранские месторождения сосредоточены на юге страны (крупнейшее месторождение «Южный парс» находится в акватории Персидского залива). Поэтому Тегерану выгоднее покупать часть газа у Туркменистана, чем прокачивать собственный через всю страну. Армения тоже уже импортирует иранский газ, но это происходит в рамках обмена: газ поступает на Ереванскую ТЭЦ и в небольших объемах для 5-го энергоблока Разданской ТЭЦ, а получаемая электроэнергия экспортируется в Иран. Такой обмен происходит из расчета 3 кВт/ч электроэнергии за 1 кубометр иранского газа.

Однако нынешние договоренности подразумевают поставку туркменского (иранского) газа в объеме от 600 млн до 1 млрд кубов в год именно для внутреннего потребления в Армении - без ответной передачи Ирану электроэнергии. Тем более что пропускной способности существующих линий электропередач недостаточно для существенного наращивания поставки в Иран. А вот мощности газопровода достаточно, чтобы увеличить прокачку газа в Армению. Ежегодно Иран поставляет 350-400 млн куб.м. газа, хотя газопровод рассчитан на 2,3 млрд куб.м. в год.

Схема газопроводов Армении

© Фото: ПАО «Газпром»

Сейчас весь газ, потребляемый на внутреннем рынке Армении, поступает из России транзитом через Грузию. При этом страна не испытывает проблем с обеспеченностью метаном. «Газпром» полностью обеспечивает весь спрос. Поэтому желание армянского руководства заключить контракт на поставки из Туркменистана не нельзя назвать вынужденным.

Желание Еревана сократить закупки российского газа за счет начала импорта туркменского метана, пусть и по своповой схеме - политический шаг. Главным аргументом в пользу этой версии стала разница цен. «Газпром» продает газ своей «дочке» «Газпром Армения», которая владеет газотранспортной системой и занимается реализацией на внутреннем рынке, по $165 за тыс. куб.м. Эта цена была установлена после присоединения Армении к ЕАЭС.

Туркменистан продает свой газ преимущественно в Китай (в 2023 году было поставлено 30,5 млрд куб.м.). Также поставки осуществлялись для внутреннего рынка Ирана. В октябре Туркменистан договорился с Ираком о поставках газа транзитом через иранскую территорию, а в феврале 2025 года аналогичная договоренность была достигнута с Турцией. Также можно вспомнить, что еще в октябре 2022 года руководители грузинской компании Georgian Oil & Gas Corporation ездили в Туркменистан обсуждать вопрос поставки газа транзитом через Иран и Армению.

Хотя большинство этих договоренностей - меморандумы, а не обязывающие соглашения, часть проектов может быть реализована. Для Туркменистана – это возможность продемонстрировать Китаю, что он - не является единственный рынок сбыта, а значит не может более настаивать на низких ценах реализации. Для этого также Ашхабад уже много лет объявляет о реализации проекта строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия). Следовательно, Туркменистан не может предоставлять Армении и другим покупателям сверхнизкие цены, иначе политика диверсификации рынков сбыта теряет смысл. То есть туркменский газ не сможет конкурировать с российским на армянском рынке по экономическим показателям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В инициативе армянского руководства есть несколько «подводных камней». С одной стороны, Москва могла бы спокойно отнестись к желанию Армении диверсифицировать источники импорта газа, ведь тогда России можно было бы сократить свои продажи, производящиеся фактически по себестоимости. Однако сейчас, когда «Газпром» существенно сократил свой экспорт в Европу, ему важно сохранять любые рынки сбыта для того, чтобы не снижать добычу еще больше. Важно отметить, что руководство Армении не собирается создавать какую-то отдельную компанию для импорта туркменского газа, а попытается принудить компанию «Газпром Армения» закупать газ в Туркменистане. Естественно, что «Газпрому» это не выгодно, ведь помимо прочего, туркменский газ будет дороже российского.

Аналогичная ситуация и в вопросе транзита туркменского газа в Грузию. Компании «Газпром Армения» выгодно осуществлять транзит, так как за него заплатят деньги, однако «Газпром» хотел бы увеличить поставки своего газа на грузинский рынок, и туркменский конкурент российской компании там не нужен. Сейчас доля российского газа в Грузии очень мала, но поставки могут расти за счет желания Азербайджана экспортировать свой газ на более маржинальный европейский рынок (в 2023 году Грузия импортировала 78,5% газа из Азербайджана и 21,5% из России).

Таким образом, власти Армении намеренно провоцируют конфликт с «Газпромом». Не исключено, что отказ российской компании закупать туркменский газ и осуществлять его транзит далее в Грузию позволит поставить вопрос о принудительной продаже компании «Газпром Армения» какой-либо госструктуре. При том что сейчас «Газпром» реализует инвестиционную программу в Армении (2024-2028) на $367 млн. А инвестиции в предыдущие годы оцениваются в сумму более $1 млрд. Подобный сценарий укладывается в общую логику действий нынешнего руководства Армении по отходу от сотрудничества с Россией и переориентацию на Евросоюз.