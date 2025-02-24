Конфликт Индии и Пакистана: что известно на данный момент?

Индия и Пакистан находятся на пороге масштабного противостояния: из-за теракта в кашмирском городе Пахалгам Нью-Дели принял ряд мер против Пакистана, ограничив пребывание граждан страны на территории Индии, а также приостановив действие Договора о водах Инда. На границе двух стран произошли перестрелки, существует угроза ядерного конфликта.
Что произошло в Индии?
22 апреля группа вооруженных боевиков устроила теракт в популярном курортном городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). Жертвами атаки стали 25 граждан Индии и 1 непалец, множество человек были госпитализированы с ранениями. Боевики смогли скрыться. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, спецслужбы Индии установили связь между разведкой Пакистана и террористами из "Лашкар-э-Тайба" (запрещенная в России организация).
Как отреагировали на теракт в Индии?
Индийские власти сократили численность своего посольства в Исламабаде, объявили персонами нон грата военных советников из Пакистана, а также закрыли важный контрольно-пропускной пункт "Аттари" на границе двух стран. Нью-Дели ограничили въезд в страну пакистанцам по безвизовой схеме, а также приостановили действие соглашения с Пакистаном о водах реки Инд.
По сообщениям СМИ, глава МВД Индии Амит Шах призвал власти штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана.
Какова была реакция Пакистана?
Официальный Исламабад отрицает причастность страны к теракту в Пахалгаме. Глава МИД Пакистана Шафкат Али Хан выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Глава военного ведомства Исламской Республики Хаваджа Асиф заявил, что произошедшее является внутренним делом Индии, власти страны не имеют никакого отношения к произошедшему.
Исламабад выслал военных советников Индии из страны, а также закрыл воздушное пространство Пакистана для индийских самолетов.
Столкновения между Пакистаном и Индией
Конфликт из области дипломатического противостояния быстро перешел в вооруженную фазу. Как сообщили СМИ, военные подразделения Пакистана обстреляли пограничные пункты Индии в Джамму и Кашмире. Пострадавших не было. Военные Индии открыли ответный огонь, который, по сообщениям индийской стороны, был "эффективным".
Индия и Пакистан: угроза ядерного конфликта
Индия и Пакистан являются ядерными державами, поэтому эскалация между странами может быть потенциально опасной для ситуации в мире. С предупреждением о возможности перерастания конфликта в ядерную войну выступил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
"Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние. Обе страны - ядерные державы"
– глава Минобороны Пакистана
Индо-пакистанские отношения
Кашмир всегда был камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. С момента обретения независимости Пакистаном и Индией в 1947 году страны трижды воевали за разделенный между двумя державами регион, но добиться полного контроля над Кашмиром ни одной из сторон не удалось.
В последние годы власти Нью-Дели проводят политику ограничения автономии в Кашмире, решив полностью интегрировать регион в политическое пространство Индии. Индийские власти провели аресты местных активистов и политиков, однако активность радикалов в регионе сократилась.
Пока нет информации, связан ли теракт в Пахалгаме с политикой Нью-Дели в Кашмире.