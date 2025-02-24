Конфликт Индии и Пакистана: что известно на данный момент?

Конфликт между Индией и Пакистаном 2025 из-за теракта в Кашмире оказался в центре внимания в последние дни. Какова ситуация на границе держав, обладающих ядерным оружием? Возможна ли ядерная война?

Индия и Пакистан находятся на пороге масштабного противостояния: из-за теракта в кашмирском городе Пахалгам Нью-Дели принял ряд мер против Пакистана, ограничив пребывание граждан страны на территории Индии, а также приостановив действие Договора о водах Инда. На границе двух стран произошли перестрелки, существует угроза ядерного конфликта.

Что произошло в Индии?

22 апреля группа вооруженных боевиков устроила теракт в популярном курортном городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). Жертвами атаки стали 25 граждан Индии и 1 непалец, множество человек были госпитализированы с ранениями. Боевики смогли скрыться. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, спецслужбы Индии установили связь между разведкой Пакистана и террористами из "Лашкар-э-Тайба" (запрещенная в России организация).

Как отреагировали на теракт в Индии?

Индийские власти сократили численность своего посольства в Исламабаде, объявили персонами нон грата военных советников из Пакистана, а также закрыли важный контрольно-пропускной пункт "Аттари" на границе двух стран. Нью-Дели ограничили въезд в страну пакистанцам по безвизовой схеме, а также приостановили действие соглашения с Пакистаном о водах реки Инд.

По сообщениям СМИ, глава МВД Индии Амит Шах призвал власти штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана.

Какова была реакция Пакистана?

Официальный Исламабад отрицает причастность страны к теракту в Пахалгаме. Глава МИД Пакистана Шафкат Али Хан выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава военного ведомства Исламской Республики Хаваджа Асиф заявил, что произошедшее является внутренним делом Индии, власти страны не имеют никакого отношения к произошедшему.

Исламабад выслал военных советников Индии из страны, а также закрыл воздушное пространство Пакистана для индийских самолетов.

Столкновения между Пакистаном и Индией

Конфликт из области дипломатического противостояния быстро перешел в вооруженную фазу. Как сообщили СМИ, военные подразделения Пакистана обстреляли пограничные пункты Индии в Джамму и Кашмире. Пострадавших не было. Военные Индии открыли ответный огонь, который, по сообщениям индийской стороны, был "эффективным".

Индия и Пакистан: угроза ядерного конфликта

Индия и Пакистан являются ядерными державами, поэтому эскалация между странами может быть потенциально опасной для ситуации в мире. С предупреждением о возможности перерастания конфликта в ядерную войну выступил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние. Обе страны - ядерные державы"

– глава Минобороны Пакистана

Индо-пакистанские отношения

Кашмир всегда был камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. С момента обретения независимости Пакистаном и Индией в 1947 году страны трижды воевали за разделенный между двумя державами регион, но добиться полного контроля над Кашмиром ни одной из сторон не удалось.

В последние годы власти Нью-Дели проводят политику ограничения автономии в Кашмире, решив полностью интегрировать регион в политическое пространство Индии. Индийские власти провели аресты местных активистов и политиков, однако активность радикалов в регионе сократилась.

Пока нет информации, связан ли теракт в Пахалгаме с политикой Нью-Дели в Кашмире.