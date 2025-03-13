Опять при Трампе: Индия и Пакистан на грани войны

Отношения двух ядерных держав резко обострились после очередного теракта в Кашмире.

Последние события в отношениях Пакистана и Индии с новой силой обострили долгие годы существующий конфликт между двумя соседями. Решение Пакистана приостановить торговлю, прекратить все двусторонние соглашения и закрыть воздушное пространство для индийских авиакомпаний стало ответом на агрессивные действия Нью-Дели в связи с нападением, в результате которого 26 человек погибли в Кашмире, контролируемом Индией. Развитие событий в том же ключе может привести к новой волне эскалации в регионе.

На заседании Национального совета безопасности (НСБ) в Исламабаде, проведенном премьер-министром Шахбазом Шарифом, было принято несколько решительных мер в ответ на действия Индии, среди которых выделяется одностороннее решение о приостановке Договора о водах Инда. Это соглашение, достигнутое в 1960 году при посредничестве Всемирного банка, пережило множество конфликтов и войн, но теперь находится под угрозой.

Исламабад называет действия Индии "необоснованными и не имеющими юридической силы". В заявлении, сделанном после заседания НСБ, указано, что обвинения в адрес Пакистана по поводу поддержки терроризма являются "фривольными", не основанными на доказательствах и наносят ущерб дипломатическим усилиям обеих стран. Пакистан также отверг обвинения в связи с недавним терактом в Пахалгаме и гибелью индийских граждан.

Пока Индия на всех фронтах активизирует свои действия, включая закрытие пограничного пункта Угад и запрет на пересечение границы для пакистанцев, в Исламабаде объявлена крайняя мера - закрытие границы в городе Вагах и прекращение всех торговых операций с Индией. На данный момент обе стороны находятся на грани эскалации, так как каждая из двух ядерных держав уверена в своей правоте.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообещал защитить водные ресурсы Пакистана всеми доступными средствами, утверждая, что "любая попытка остановить или изменить поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет рассматриваться как акт войны". Аналитики предупреждают, что обострение ситуации, подобное инциденту 2019 года, когда произошла военная эскалация после нападения на индийские силы в Пулваме, может привести к настоящему военному конфликту с катастрофическими последствиями.

Кроме того, обострение дипломатических отношений привело к массовым протестам как в Пакистане, так и в Индии. Поддержка населения обоих государств направлена на осуждение действий противника, что создает почву для ненависти и усугубляет существующие противоречия.

На текущий момент хронология возобновившегося конфликта Пакистана и Индии выглядят следующим образом:

Индия высылает сотрудников посольства Пакистана, затем объявляет о высылке всех пакистанцев в течение одной недели;

Индия приостанавливает действие Договора о водах Инда и еще больше снижает дипломатические отношения;

Премьер Индии Нарендра Моди обещает преследовать нападавших в Кашмире террористов до "краев Земли";

Индия приостанавливает действие одного из счетов пакистанского правительства;

Кашмирские студенты сообщают о преследованиях и нападениях в Индии;

Пакистанские лидеры отвергают обвинения, называют это "операцией под ложным флагом", объявляют попытку остановить или перенаправить воду из Индии в Пакистан "актом войны";

Пакистан закрывает границу в городе Вагах, приостанавливает всю торговлю и двусторонние соглашения с Индией;

Исламабад закрывает воздушное пространство для всех авиакомпаний, принадлежащих или эксплуатируемых Индией.

Обострившиеся отношения Индии и Пакистана имеют исторические корни. Страны после обретения независимости от Великобритании как минимум три раза вступали в крупномасштабную войну. Первая индо-пакистанская война произошла в 1947-1949 годах, вторая - в 1965 году. Оба конфликта были вызваны спором вокруг Кашмира. Третья Индо-пакистанская война состоялась в 1971 году из-за войны за независимость Бангладеш, отделившегося от Пакистана и поддержанного Индией.

Причина нынешнего обострения может быть во многом связана с нерешенностью территориального спора Исламабада и Нью-Дели. Однако, если вспомнить, что последняя серьезная эскалация пришлась также на время правления Дональда Трампа в 2019 году и была вызвана сходным терактом в индийском Кашмире, то все же в ситуации проскальзывают и признаки глобального противостояния.

В настоящее время Трамп ведет торговую войну против Китая. Недавно в Индию съездил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Во время встречи с Моди он объявил о новой эре сотрудничества двух стран и обсудил подготовку нового торгового соглашения. Вэнс назвал Индию ключевым партнером администрации Трампа и предложил увеличить закупки американской военной техники, включая истребители F-35.

Бить в лоб для Трампа опасно. Поэтому он будет стремиться собрать антикитайскую коалицию и вовлекать в нее ключевые региональные державы. Китай, конечно, будет этому сопротивляться. Там, где можно договориться, Пекин будет использовать деньги и дипломатию. Не зря недавно Си Цзиньпин съездил во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Но пренебрегать прокси-войнами Китай тоже не будет. Пакистан - естественный союзник КНР, и в потенциальном противостоянии Индии с Пакистаном КНР окажет поддержку Исламабаду. Ввязывание Индии в региональный конфликт может сорвать планы Трампа по выстраиванию "колец анаконды" вокруг Китая.

Геополитические намерения Китая и США понятны. Трамп хочет притормозить КНР, а Пекин отбивается от нападок, нанося превентивные удары. Сложность вопроса лишь в том, что, ввязываясь в противостояние, игроки рискуют тяжело ошибиться в расчетах, ведь каждая из четырех стран - США, Китай, Индия и Пакистан - ядерная. Пограничный инцидент всегда может вылиться в масштабную войну с втягиванием стран региона и применением ОМУ.

Для России обострение конфликта Индии и Пакистана даже в контролируемых и ограниченных масштабах ничего хорошего не сулит. Это прямой удар по ШОС, куда входят обе страны, и БРИКС (куда входит Индия, а Пакистан подал заявку на членство). ШОС и БРИКС - символы многополярного мира, а Россия, Китай и Индия (РИК) - столпы двух организаций. Обострение пакистано-индийского конфликта создаст раскол между КНР и Индией, а Россию поставит перед выбором. В конечном итоге, все может вылиться в развал БРИКС. Трамп будет только рад этому, ибо он недоволен БРИКС и обещал ввести 100-процентные тарифы против его членов, "если они начнут играть с долларом".

Исторические претензии Пакистана и Индии друг к другу и влияние внешних спонсоров в лице США и Китая могут обострить конфликт, однако наличие у государств ядерного ОМУ может выступить сдерживающим фактором и заставить лидеров стран договориться миром, как только страсти улягутся.