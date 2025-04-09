Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Первая встреча в Омане 12 апреля, несмотря на угрозы Дональда Трампа «бомбить, если сделка не будет заключена», завершилась осторожным оптимизмом: стороны назвали диалог «конструктивным» и согласовали продолжение дискуссий.
Переговоры: между ультиматумами и компромиссами
Требования США включают:
- полный отказ Ирана от обогащения урана выше 3,67%, как это было предусмотрено соглашением 2015 года (СВПД)
- допуск инспекторов МАГАТЭ ко всем объектам.
Трамп, вернувшийся в Белый дом, настаивает на полном свертывании ядерной программы, включая ракетные разработки.
Условия Ирана остаются неизменными:
- снятие санкций, замороженных после выхода США из СВПД в 2018 году
- разморозка $7 млрд активов за рубежом
- прекращение давления на Китай, покупающий иранскую нефть.
Тегеран готов вернуться к параметрам СВПД, но лишь в обмен на экономические послабления.
Угроза применения военной силы
Позиция Трампа жесткая:
Если Иран не откажется от ядерного оружия, его ждут серьезные последствия, включая удары по объектам.
По оценкам экспертов, США и Израиль способны нанести точечные удары по ключевым объектам, таким как подземный завод в Фордо, где обнаружен уран, обогащенный до 83,7%. Однако операция чревата ответными ракетными атаками Ирана и дестабилизацией региона.
Почему Иран пошел на диалог?
Всего за неделю до оманской встречи Тегеран отвергал любые контакты с США, называя их «переговорами с позиции силы». Резкий разворот связан с двумя факторами.
- Трамп угрожает Тегерану «ударами невиданной силы» в случае отказа от переговоров.
- Продолжает набирать обороты экономический кризис в Иране. Инфляция в 37%, пятикратный рост цен на продукты, отключения электричества и протесты, которые власти сдерживают не без труда. Санкции США парализовали экономику, а замороженные активы критически нужны для стабилизации ситуации.
Раскол иранских элит
Давление санкций и угроза войны раскололи иранское руководство.
- Реформаторы (президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф) выступают за диалог, считая, что конфронтация приведет к войне и краху государства.
- Консерваторы (КСИР, духовные лидеры) настаивают на «сопротивлении до конца», используя ядерную программу как рычаг влияния.
Эксперты отмечают: даже если переговоры провалятся, Иран способен быстро создать ядерное оружие, рассредоточив запасы урана по секретным объектам.
Внешние игроки: кто дергает за нитки?
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует «полной ликвидации» ядерной программы Ирана по образцу Ливии 2003 года, что для Тегерана неприемлемо. Израиль, обладающий ядерным оружием, видит в Иране экзистенциальную угрозу и готов поддержать военные удары США.
- За развитием ситуации пристально следит ключевой покупатель иранской нефти – КНР. Пекин выступает против санкций, но вынужден балансировать из-за давления США. Если Вашингтон смягчит ограничения для китайских компаний, это может стать козырем для Тегерана.
- Россия, традиционно поддерживающая Иран, усиливает влияние через визиты иранских дипломатов - глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву перед вторым раундом переговоров. Кремль заинтересован в ослаблении санкционного режима для расширения сотрудничества в энергетике и военной сфере.
- Европа, сохраняющая приверженность СВПД, выступает за дипломатическое решение. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси настаивает на доступе к иранским объектам, чтобы предотвратить создание бомбы.
Что будет после 19 апреля?
Исходов переговоров может быть 3.
- Сделка. Если США согласятся на поэтапное снятие санкций в обмен на заморозку ядерной программы, это временно снизит напряженность. Однако Трампу придется продавить соглашение через Конгресс, где многие против уступок Ирану.
- Провал переговоров и война. Удары по ядерным объектам вызовут ответ Ирана — атаки на базы США в Ираке, Сирии, а также ракетные обстрелы Израиля. Это дестабилизирует нефтяные рынки и ударит по глобальной экономике.
- Тлеющий конфликт. Переговоры затянутся, Иран продолжит наращивать уран до 60–90%, оставаясь в «шаге от бомбы». Санкции сохранятся, углубляя гуманитарный кризис в стране.
Цена вопроса
Запланированные на 19 апреля переговоры — не просто дипломатический раунд. Это попытка избежать войны, способной перерасти в региональную катастрофу. Для Ирана сделка — шанс спасти экономику, для США — подтвердить статус «мирового арбитра». Но даже если соглашение будет достигнуто, оно останется хрупким: Тегеран помнит, как Трамп в одностороннем порядке разорвал СВПД, а Вашингтон не доверяет «мирным» заявлениям ИРИ. В этой игре ставка — не только ядерное оружие, но и будущее миллионов людей, оказавшихся заложниками геополитики.