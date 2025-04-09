Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Михаил Богданов

19 апреля стартует второй раунд переговоров между Ираном и США, которые могут определить будущее не только региона Ближнего Востока, но и глобальной безопасности. За кулисами переговоров скрывается сложная мозаика внутренних проблем Ирана, геополитических амбиций и рисков военной эскалации.

Первая встреча в Омане 12 апреля, несмотря на угрозы Дональда Трампа «бомбить, если сделка не будет заключена», завершилась осторожным оптимизмом: стороны назвали диалог «конструктивным» и согласовали продолжение дискуссий.

Переговоры: между ультиматумами и компромиссами

Требования США включают:

полный отказ Ирана от обогащения урана выше 3,67%, как это было предусмотрено соглашением 2015 года (СВПД)

допуск инспекторов МАГАТЭ ко всем объектам.

Трамп, вернувшийся в Белый дом, настаивает на полном свертывании ядерной программы, включая ракетные разработки.

Условия Ирана остаются неизменными:

снятие санкций, замороженных после выхода США из СВПД в 2018 году

разморозка $7 млрд активов за рубежом

прекращение давления на Китай, покупающий иранскую нефть.

Тегеран готов вернуться к параметрам СВПД, но лишь в обмен на экономические послабления.

Угроза применения военной силы

Позиция Трампа жесткая:

Если Иран не откажется от ядерного оружия, его ждут серьезные последствия, включая удары по объектам.

По оценкам экспертов, США и Израиль способны нанести точечные удары по ключевым объектам, таким как подземный завод в Фордо, где обнаружен уран, обогащенный до 83,7%. Однако операция чревата ответными ракетными атаками Ирана и дестабилизацией региона.

Почему Иран пошел на диалог?

Всего за неделю до оманской встречи Тегеран отвергал любые контакты с США, называя их «переговорами с позиции силы». Резкий разворот связан с двумя факторами.

Трамп угрожает Тегерану «ударами невиданной силы» в случае отказа от переговоров. Продолжает набирать обороты экономический кризис в Иране. Инфляция в 37%, пятикратный рост цен на продукты, отключения электричества и протесты, которые власти сдерживают не без труда. Санкции США парализовали экономику, а замороженные активы критически нужны для стабилизации ситуации.

Раскол иранских элит

Давление санкций и угроза войны раскололи иранское руководство.

Реформаторы (президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф) выступают за диалог, считая, что конфронтация приведет к войне и краху государства.

(президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф) выступают за диалог, считая, что конфронтация приведет к войне и краху государства. Консерваторы (КСИР, духовные лидеры) настаивают на «сопротивлении до конца», используя ядерную программу как рычаг влияния.

Эксперты отмечают: даже если переговоры провалятся, Иран способен быстро создать ядерное оружие, рассредоточив запасы урана по секретным объектам.

Внешние игроки: кто дергает за нитки?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует «полной ликвидации» ядерной программы Ирана по образцу Ливии 2003 года, что для Тегерана неприемлемо. Израиль, обладающий ядерным оружием, видит в Иране экзистенциальную угрозу и готов поддержать военные удары США.

Биньямин Нетаньяху требует «полной ликвидации» ядерной программы Ирана по образцу Ливии 2003 года, что для Тегерана неприемлемо. Израиль, обладающий ядерным оружием, видит в Иране экзистенциальную угрозу и готов поддержать военные удары США. За развитием ситуации пристально следит ключевой покупатель иранской нефти – КНР. Пекин выступает против санкций, но вынужден балансировать из-за давления США. Если Вашингтон смягчит ограничения для китайских компаний, это может стать козырем для Тегерана.

Пекин выступает против санкций, но вынужден балансировать из-за давления США. Если Вашингтон смягчит ограничения для китайских компаний, это может стать козырем для Тегерана. Россия , традиционно поддерживающая Иран, усиливает влияние через визиты иранских дипломатов - глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву перед вторым раундом переговоров. Кремль заинтересован в ослаблении санкционного режима для расширения сотрудничества в энергетике и военной сфере.

, традиционно поддерживающая Иран, усиливает влияние через визиты иранских дипломатов - глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву перед вторым раундом переговоров. Кремль заинтересован в ослаблении санкционного режима для расширения сотрудничества в энергетике и военной сфере. Европа, сохраняющая приверженность СВПД, выступает за дипломатическое решение. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси настаивает на доступе к иранским объектам, чтобы предотвратить создание бомбы.

Что будет после 19 апреля?

Исходов переговоров может быть 3.

Сделка. Если США согласятся на поэтапное снятие санкций в обмен на заморозку ядерной программы, это временно снизит напряженность. Однако Трампу придется продавить соглашение через Конгресс, где многие против уступок Ирану. Провал переговоров и война. Удары по ядерным объектам вызовут ответ Ирана — атаки на базы США в Ираке, Сирии, а также ракетные обстрелы Израиля. Это дестабилизирует нефтяные рынки и ударит по глобальной экономике. Тлеющий конфликт. Переговоры затянутся, Иран продолжит наращивать уран до 60–90%, оставаясь в «шаге от бомбы». Санкции сохранятся, углубляя гуманитарный кризис в стране.

Цена вопроса

Запланированные на 19 апреля переговоры — не просто дипломатический раунд. Это попытка избежать войны, способной перерасти в региональную катастрофу. Для Ирана сделка — шанс спасти экономику, для США — подтвердить статус «мирового арбитра». Но даже если соглашение будет достигнуто, оно останется хрупким: Тегеран помнит, как Трамп в одностороннем порядке разорвал СВПД, а Вашингтон не доверяет «мирным» заявлениям ИРИ. В этой игре ставка — не только ядерное оружие, но и будущее миллионов людей, оказавшихся заложниками геополитики.