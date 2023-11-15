Из казачьей бригады в шахи: путь Реза-хана Пехлеви

В конце XIX века в Иране появилась персидская казачья бригада, которая в начале ХХ столетия превратилась в вышколенный боевой отряд численностью в 1600 хорошо вооруженных казаков. Расскажем, какую роль казаки сыграли в политической жизни Ирана.

Разгон меджлиса и репрессии против сторонников конституции не сумели остановить ход революционных событий в стране. К тому же, несмотря на достигнутое в 1907 году соглашение между Россией и Англией, взаимные интриги продолжались, обостряя и без того сложную ситуацию.

Петербург усиливает контроль над персидскими казаками

По условиям соглашения, часть Персии к северу от линии Касре – Ширин – Исфаган – Йезд – Зульфагар на стыке иранской, афганской и русской границ объявлялась сферой влияния России. Другая часть на юге страны и на ирано-афганской границе объявлялась английской сферой влияния. Однако соглашение не решало комплекса проблем внутри Персии. Петербург и Лондон с большим скепсисом оценивали дальнейшие перспективы Мохаммад Али-шаха. Эта двойственная позиция российской дипломатии существенно осложняла положение руководства казачьей бригады. Защищать шаха или предоставить событиям возможность идти своим чередом?

Сторонников Мохаммад Али-шаха в русском правительстве становилось все меньше. В ноябре 1908 года, по настоянию главы российского МИДа, посланник в Персии Николай Гартвиг был отозван со своего поста, а ведь именно он придерживался иной линии действий по отношению к шаху. После этого настал момент для установления более жесткого контроля над персидской казачьей бригадой, точнее русскими офицерами в ее составе.

Для командира дивизии, полковника Владимира Ляхова военное ведомство составило специальную инструкцию из 10 пунктов, которая была утверждена военным министром Владимиром Сухомлиновым 6 апреля 1909 года. В ней были определены права и обязанности командира бригады, который теперь непосредственно и беспрекословно должен был подчиняться российскому посланнику в Тегеране. Именно новый российский резидент в Персии был ответственен за действия командира перед персидским правительством.

Низложение Мохаммада Али

В середине 1909 года Мохаммад Али-шаху было фактически отказано в увеличении военной и материальной помощи со стороны Петербурга. Учитывая, что к этому моменту целый ряд провинций перешел под контроль мятежников, шансы удержать власть в своих руках были минимальны. Полковник Ляхов отмечал:

Реальную силу шаха представляла лишь бригада, которая почти в одиночку вела эту борьбу. Однако она была слишком мала и слаба для того, чтобы нанести поражение националистам.

13 июля 1909 года повстанцы вступили в Тегеран. 16 июля собрался Чрезвычайный национальный совет в составе руководителей повстанческих отрядов, бывших министров и депутатов первого Меджлиса. Было объявлено о низложении Мохаммеда Али и о передаче власти его 11-летнему сыну Ахмаду. Бывший шах скрылся в российской миссии, а затем уехал в изгнание в Россию. Конституцию 1906 года восстанавливали. Казачья бригада сохранялась, но полковник Ляхов должен был быть отозван. Русские и английские войска должны быть выведены из страны.

Но произошло обратное. К этому моменту англичане высадили десант на побережье Персидского залива, а царские войска заняли Тебриз.

С августа 1909 года исполняющим обязанности "заведующего обучением Персидской казачьей бригады" вместо Ляхова становится войсковой старшина Блазнов. С уходом полковника роль казачьей бригады как опорной силы режима существенно снизилась, но само ее существование пока вполне устраивало Россию и Англию.

Неустойчивое равновесие

Два года сохранялось неустойчивое равновесие. Страна фактически распалась на несколько частей, Тегеран не контролировал большинство приграничных регионов. В Петербурге и Лондоне сделали ставку на прямое военное вмешательство, поскольку опасались, что новое правительство прибегнет к помощи со стороны Германии. Этого новые союзники допустить не могли.

В октябре 1911 года британцы заняли Бушир, Шираз и весь юг страны. В ноябре правительство России предъявило иранскому правительству ультиматум, который был отвергнут. После этого в Гилян и Хорасан вошли русские войска. В декабре 1911 года революция была окончательно подавлена.

Усиление казачьей бригады

Казачья бригада после всех бурных событий не только сохранила свой статус, но и была численно увеличена до 2500 человек. В ее состав были включены пулеметная команда и две батареи. Дальнейшему увеличению численности противились как англичане, так и постреволюционное правительство Ирана. К тому же функционал персидских казаков был существенно изменен. Теперь в задачи бригады входили охрана телеграфных линий, дорог, правительственных учреждений и арсеналов практически по всей территории Персии. В составе бригады действовали Тегеранский, Тавризский, Исфаганский, Мешхедский, Хамаданский, Рештский, Урмийский, Ардебильский и Астарабадский отряды.

С началом Первой мировой войны функции казачьей бригады снова расширились. Русское правительство начало ежемесячно ассигновать на содержание бригады 4850 руб. Казаки взяли под охрану все русские учреждения в Северной Персии, включая переселенческие хутора. К началу 1918 года Персидское казачье войско насчитывало 12 тысяч человек, в его состав входили

гвардейский стрелковый полк

гвардейский конный полк

пулеметная команда

полевая батарея

конная батарея

конно-горная батарея.

Будущий правитель в казачьей бригаде

Одной из ключевых фигур казачьей бригады в этот период становится человек удивительной судьбы - Реза-хан Пехлеви.

Будущий правитель огромной страны родился и вырос в небольшой деревне Алашт на севере Персии в семье военных. О его детстве и взрослении сохранились противоречивые данные. Историки сходятся в том, что будущий правитель не отличался глубоким образованием, но выделялся большой личной храбростью.

В 1892 году в возрасте 14 лет он подал прошение о зачислении в Персидскую казачью бригаду. Начав службу нижним чином, Реза хан в 20-летнем возрасте был произведен в офицеры. В 1903 году он был назначен телохранителем голландского консула генерала Фрица Кнебеля (по другим данным, охранял резиденцию посла). В 1910 году получил чин капитана казачьей бригады. В 1916 году уже в чине полковника возглавил Кузвинский отряд Персидской казачьей бригады.

С началом революционных событий в России многие русские офицеры возвращаются на родину. Им на смену приходят инструкторы, назначенные англичанами. В 1920 году последняя крупная фигура во главе казачьей бригады - генерал Всеволод Старосельский – покидает Персию, как и большая часть русских офицеров казачьей бригады, чтобы сражаться на фронтах гражданской войны в России. Персидская казачья дивизия, в составе которой на тот момент насчитывалось до 120 русских военных инструкторов, была расформирована.

Но положение популярного среди солдат Реза хана все эти перестановки существенно усилили. На полковника делали ставку и оппозиционеры, и англичане, но, похоже, просчитались и те, и другие. Огромное честолюбие, сила воли в сочетании со склонностью к интриге делали Реза хана "человеком-загадкой" для тех, кто намеревался использовать его в качестве слепого орудия. Планы полковника уже тогда шли гораздо дальше.

Каджарская монархия полностью дискредитировала себя, не сумев ни самостоятельно справиться с сепаратизмом в стране, ни отстоять независимость Ирана от Англии. 1 февраля 1921 года, в разгар очередного внутреннего противостояния, возглавляемые Реза ханом казачьи части вступили в Тегеран, почти без сопротивления взяли его под свой контроль и свергли правительство.

Реза хан был назначен военным губернатором и главнокомандующим, а через некоторое время — военным министром. В 1923 году получил пост премьер-министра и подготовил окончательное свержение династии Каджаров. Финал истории вытекал из общеизвестного факта – победитель может быть только один - 12 декабря 1925 года Реза-хан был провозглашен новым шахиншахом Ирана.