Персидская казачья бригада против революции в Иране

В конце XIX века в Иране появилась персидская казачья бригада, которая в начале ХХ столетия превратилась в вышколенный боевой отряд численностью в 1600 хорошо вооруженных казаков. В ее состав вошли группы "природных" казаков из Кубанского и Семиреченского войск. Были решены вопросы финансирования и снабжения бригады.

С 1896 года "казак-хане" берет на себя несколько дополнительных функций по обеспечению внутренней безопасности в провинциях Персии. Как оказалось, действия правительства шаха по укреплению одной из элитных частей персидского войска были на удивление своевременны.

Революционный подъем

Конвой Николая II

1905 год стал временем революционного подъема не только в России, но и в азиатских странах. В конце этого бурного года в Персии начались народные выступления, которые носили ярко выраженный антиправительственный характер. Накопленный протестный потенциал прорвался наружу. Поводом для волнений послужил инцидент, произошедший в Тегеране 12 декабря 1905 года.

В этот день был издан указ тегеранского генерал-губернатора о наказании купцов, которые подняли цены на импортный сахар, нарушив личное предписание генерал-губернатора. К купцам применили традиционную для Персии тех лет меру внушения — их били по пяткам. 17 купцов, среди которых был старик-сеид, подверглись наказанию, в чем многие горожане усмотрели издевательство над верой. Сеиды – потомки пророка через его дочь Фатиму и внука Хусейна; они имели право ходатайствовать за преступников и освобождались от телесных наказаний и смертной казни.

В ответ на такое святотатство купцы закрыли городской базар. Как и в предшествовавших социальных конфликтах духовенство поддержало протестующих.

Духовенство недовольно правительством

Опасаясь репрессий со стороны шахских чиновников, несколько тысяч недовольных воспользовались правом неприкосновенности (бест) в священном пригороде Тегерана Шах Абд оль-Азим. Но Мозафереддин-шах Каджар решил действовать жестко и вместо переговоров приказал разогнать недовольных. С этого момента движение вышло за пределы столицы и распространилось на другие крупные города - Шираз, Мешхед, Тебриз.

В отличие от событий русской революции роль высшего духовенства в персидских событиях трудно переоценить. Именно улемы направили шаху послание с перечнем претензий к правительству. Столичное духовенство настаивало на смещении непопулярных министров и учреждении в стране адалят-хане (домов справедливости), судебных палат, действовавших на основании закона, которому бы одинаково подчинялись "шах и последний из его подданных".

Глава русской дипломатической миссии в Иране в секретном донесении Николай Гартвиг писал:

Отношение духовенства к царствующей династии враждебно, так как оно отрицает легальность настоящей Каджарской династии, считая их узурпаторами, а не потомками пророка. Об этом духовенстве часто позволяет себе говорить вслух, порицает также правительство за установившуюся систему управления, основанную на хищении.

Массовые демонстрации в Тегеране

Летом 1906 года в Тегеране начались массовые демонстрации с требованием принятия конституции и созыва меджлиса - парламента. После того как шахские власти попытались арестовать нескольких проповедников, тысячи ремесленников, купцов, студентов духовных училищ во главе с высшим тегеранским духовенством ушли в неприкосновенное убежище (бест), откуда лицо, преследуемое властью, не могло быть взято силой. На этот раз таким местом стала дипломатическая миссия Великобритании. В знак протеста против политики шаха большая часть духовенства покинула столицу и перебралась в город Кум.

Шах временно уступил. 5 августа 1906 года ему пришлось издать указ о введении конституции в Иране. В этом указе говорилось о том, что для проведения реформ решено было в Тегеране созвать меджлис. В регионах страны создавались энджомены - органы местной власти, городского или областного самоуправления.

Несмотря на все уступки, напряжение не спадало. Окружение шаха стало осознавать, что ситуация выходит из-под контроля. А казачья бригада оказалась в подобных условиях практически единственной военной силой, способной поддерживать порядок и шахский престол. Именно в этот сложнейший момент командиром дивизии был назначен полковник Владимир Платонович Ляхов, казак станицы Новосуворовской Кубанской области.

Впрочем, Ляхов был не одинок на вершине персидской политики. Русское лобби при шахском дворе укрепилось, и было представлено уже упомянутым выше посланником Гартвигом и Сераей Шапшалом, русским подданным, который по рекомендации царского правительства, был назначен воспитателем валиахда (наследника шахского престола). Во время пребывания наследника в Тебризе Шапшал имел на него огромное влияние. В дальнейшем (после вступления Мохаммеда Али-шаха на престол) ему был присвоен чин генерал-адъютанта и должность министра Двора. Так, в этом узком кругу отстаивались российские интересы при персидском дворе.

Напряженность нарастет

Скоропостижная смерть Мозафереддин-шаха 1 января 1907 года и вступление на престол его старшего сына Мохаммеда Али-шаха, отказавшегося делиться властью с меджлисом, еще более осложнили и без того непростую ситуацию. Министры с беспокойством осведомлялись о надежности казаков. Об этом вспоминал сам Ляхов:

29 утром экстренно потребовал меня к себе Наиб-Салтанэ. Я застал министра бледным, расстроенным. “Что делать, можно ли рассчитывать на бригаду?”. Я доложил, что, безусловно, все находящиеся налицо 800 человек будут поддерживать порядок и неприкосновенность Шаха.

В течение года напряженность в стране шла по нарастающей. Новый шах распустил либеральное правительство и поручил формирование нового кабмина консерватору Атабеку Азаму, но он вскоре был убит муджахедами. Вслед за этим шах отказался утвердить прогрессивные дополнения к Конституции.

22 июня 1908 года шах назначил полковника Ляхова военным губернатором Тегерана. 23 июня город был объявлен находящимся на военном положении. В тот же день казаки с шестью орудиями штурмовали здание, где заседал парламент. В бою убито 20 и ранено 50 солдат Персидской бригады, до 500 сторонников меджлиса.

Вот, что писал об этом сам Ляхов в несколько сумбурной и сбивчивой манере:

Десятого шах приказал мне занять мечеть Сапехсаляра. Необходимо было прекратить доступ к мечети извне, для чего части бригады заняли циркуляционную линию, заперев дебуше из улиц к мечети и парламенту. Западный отряд подвергся атаке толпы. Артиллерия открыла огонь… Революция в Тегеране уничтожена.

Подавление революции

План подавления революции и разгрома меджлиса, по замечанию историка Михаила Павловича, был разработан во всех деталях начальником Кавказского военного округа Стафом, полковником Ляховым и русским посланником Гартвигом. Все это было одобрено Его Императорским Величеством, высказавшимся в отношении тегеранских казаков так:

Молодцам фанагорийцам царское спасибо.

В знак благодарности Мохаммед Али-шах назначил Ляхова генерал-губернатором Тегерана. Фактически он стал первым военным советником шаха до его отречения от престола в июле 1909 года.

О решимости руководства казачьей бригады идти до конца писал английский резидент в Тегеране:

Ляхов просто идет вперед, не заботясь о том, кто и что думает или говорит. Он не делает из этого секрета; он делает все во славу России и ради того, что ему представляется естественным следствием, – ради унижения Англии. Он совершил государственный переворот; он решил, что его работу не должен испортить "баст" в британской миссии; он намеренно оскорбил миссию тем, что расставил вокруг нее множество казаков, не думая о последствиях; он приказал своим казакам пройти по городу и сообщить, что, если "баст" продолжится, миссию обстреляют из пушек.

Разгон парламента означал окончание революции и начало нового, третьего этапа в истории персидской казачьей бригады.