Двести патрулей будут охранять покой туристов в Сочи

Во время нового курортного сезона в Сочи будут круглосуточно патрулироваться 200 маршрутов, рассказали власти города. В патрулировании будут задействованы не только полицейские, но также стражи порядка и дружинники.

Меры безопасности усиливают в Сочи в преддверии курортного сезона 2024, рассказали в администрации города-курорта.

Власти города уточнили, что полицейских на время туристического сезона станет больше. Им будут помогать также казаки, примут участие в охране порядка и дружинники, передает "Интерфакс".

"Маршруты патрулирования приближены к местам массового отдыха и находятся под круглосуточным наблюдением, их в Сочи более 200"

– администрация города

В ведомстве добавили, что летом-2024 меры безопасности заметно усилены. Для туробъектов обязателен паспорт антитеррористической защищенности. Популярные среди туристов локации, такие как парки, набережные и пляжи, а также микрорайоны снабжены системой "Безопасный город". В ее работе участвуют 3,5 тыс камер, часть которые умеет распознавать лица.

"Курорт Сочи по праву считается одним из самых безопасных городов страны"

– администрация