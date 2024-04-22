Двести патрулей будут охранять покой туристов в Сочи

Меры безопасности усиливают в Сочи в преддверии курортного сезона 2024, рассказали в администрации города-курорта.
Власти города уточнили, что полицейских на время туристического сезона станет больше. Им будут помогать также казаки, примут участие в охране порядка и дружинники, передает "Интерфакс".
"Маршруты патрулирования приближены к местам массового отдыха и находятся под круглосуточным наблюдением, их в Сочи более 200"
– администрация города
В ведомстве добавили, что летом-2024 меры безопасности заметно усилены. Для туробъектов обязателен паспорт антитеррористической защищенности. Популярные среди туристов локации, такие как парки, набережные и пляжи, а также микрорайоны снабжены системой "Безопасный город". В ее работе участвуют 3,5 тыс камер, часть которые умеет распознавать лица.
"Курорт Сочи по праву считается одним из самых безопасных городов страны"
– администрация