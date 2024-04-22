Вестник Кавказа

Двести патрулей будут охранять покой туристов в Сочи

Набережная у жд вокзал в Адлере
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Во время нового курортного сезона в Сочи будут круглосуточно патрулироваться 200 маршрутов, рассказали власти города. В патрулировании будут задействованы не только полицейские, но также стражи порядка и дружинники.

Меры безопасности усиливают в Сочи в преддверии курортного сезона 2024, рассказали в администрации города-курорта.

Власти города уточнили, что полицейских на время туристического сезона станет больше. Им будут помогать также казаки, примут участие в охране порядка и дружинники, передает "Интерфакс".

"Маршруты патрулирования приближены к местам массового отдыха и находятся под круглосуточным наблюдением, их в Сочи более 200"

– администрация города

В ведомстве добавили, что летом-2024 меры безопасности заметно усилены. Для туробъектов обязателен паспорт антитеррористической защищенности. Популярные среди туристов локации, такие как парки, набережные и пляжи, а также микрорайоны снабжены системой "Безопасный город". В ее работе участвуют 3,5 тыс камер, часть которые умеет распознавать лица.

"Курорт Сочи по праву считается одним из самых безопасных городов страны"

– администрация

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1710 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россияне на майские выбирают отдых на Домбае и Архызе

Россияне на майские выбирают отдых на Домбае и Архызе

Россияне неслучайно все чаще выбирают Дагестан на майские

Россияне неслучайно все чаще выбирают Дагестан на майские

Туристы пока редко выбирают Адыгею - АТОР

Туристы пока редко выбирают Адыгею - АТОР

Бюджетные гостиницы Ростова и Ялты снизили цены на проживание

Бюджетные гостиницы Ростова и Ялты снизили цены на проживание

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы