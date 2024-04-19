Вестник Кавказа

Почти 2,5 тыс отелей и здравниц Сочи готовы принять туристов

Почти 2,5 тыс отелей и здравниц Сочи готовы принять туристов
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочи подготовился к наплыву туристов во время летнего сезона. На курорте гостей ждут почти 2,5 объектов размещения.

Градоначальник Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что на территории курорта к старту летнего сезона подготовлены почти 2,5 тыс объектов для туристического размещения.

Он отметил, что под особым контролем находятся детские санатории.

"Ежегодно в городе отдыхают и оздоравливаются более 15 тысяч детей из других регионов страны, в том числе принимаем ребят из ДНР, ЛНР и Белгородской области. Системы видеоконтроля, доступа и оповещения во всех объектах размещения регулярно проходят проверку"

– Алексей Копайгородский

По данным Копайгородского, на прибрежных зонах для отдыха будут дежурить 750 спасателей. За общественным порядком будут следить сотрудники охранных организаций.

Кроме этого, власти города модернизировали систему городского видеонаблюдения, которая охватила основные туристические места.

Как сообщил мэр курорта, с начала года Сочи принял порядка 1,7 млн туристов. Власти города ожидают, что туристический поток в этом году побьет рекорд 2023 года.

Сообщается, что официальное открытие сезона стартует 1 июня.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1505 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолеты из Москвы в Сочи будут летать каждый час

Самолеты из Москвы в Сочи будут летать каждый час

Как добраться до Сухума: &quot;Ласточка&quot; выполнила тестовый рейс из Сочи

Как добраться до Сухума: "Ласточка" выполнила тестовый рейс из Сочи

Песчаная буря из Сахары накроет завтра Кубань

Песчаная буря из Сахары накроет завтра Кубань

Сочи примет Sochi Fashion Week 2024

Сочи примет Sochi Fashion Week 2024

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы