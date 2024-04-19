Почти 2,5 тыс отелей и здравниц Сочи готовы принять туристов

Сочи подготовился к наплыву туристов во время летнего сезона. На курорте гостей ждут почти 2,5 объектов размещения.

Градоначальник Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что на территории курорта к старту летнего сезона подготовлены почти 2,5 тыс объектов для туристического размещения.

Он отметил, что под особым контролем находятся детские санатории.

"Ежегодно в городе отдыхают и оздоравливаются более 15 тысяч детей из других регионов страны, в том числе принимаем ребят из ДНР, ЛНР и Белгородской области. Системы видеоконтроля, доступа и оповещения во всех объектах размещения регулярно проходят проверку"

– Алексей Копайгородский

По данным Копайгородского, на прибрежных зонах для отдыха будут дежурить 750 спасателей. За общественным порядком будут следить сотрудники охранных организаций.

Кроме этого, власти города модернизировали систему городского видеонаблюдения, которая охватила основные туристические места.

Как сообщил мэр курорта, с начала года Сочи принял порядка 1,7 млн туристов. Власти города ожидают, что туристический поток в этом году побьет рекорд 2023 года.

Сообщается, что официальное открытие сезона стартует 1 июня.