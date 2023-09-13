Что такое персидская казачья бригада: как появилась, чем занималась, чем прославилась?

Конец XIX - начало XX века – время ожесточенного противостояния великих держав в мировой политике. Балканы, проливы, Ближний Восток, Средняя Азия – перечень горячих точек можно продолжать до бесконечности. Мир уверенно продвигался к глобальной войне, но даже самые дальновидные политики и дипломаты отказывались верить в ее неизбежность.

Дипломатическая сенсация

Одним из самых опасных конфликтов этой бурной эпохи было русско-британское противостояние вокруг Персии и Афганистана. "Большая игра" внешне шла по "джентельменским правилам", но каждая из сторон полагала, что для достижения поставленных целей оппоненты могут использовать любые средства. Поэтому настоящей дипломатической сенсацией в 1879 году стало создание Насер ад-Дином Шахом Каджаром персидской казачьей бригады.

Версии о причинах такого решения многочисленны. Например, за год до этого исторического шага Шах путешествовал по югу России, где мог наблюдать лучшие казачьи полки русской армии. Подполковник русского Генштаба Алексей Иванович Домонтович так описывает реакцию персидского правителя:

Насреддин-шах во время своего второго путешествия в Европу, проездом по Эриванской губернии, всюду встречаем и сопровождаем частями кавказских казачьих полков, которые были расположены в разных местах этой губернии. Внешний вид этих боевых полков, их красивая обмундировка и блестящее снаряжение привлекли внимание шаха. Лихая, отчаянной смелости, одиночная езда казаков напоминала ему отчасти вольную, не стесняемую никакими регламентами езду персидской конницы. Но в то же время какая-то внушительная тишина и грозная сплочённость строя казачьих полков более близкая его сердцу, чем мертвенная скованность полков европейской кавалерии, вызвали восторженное его удивление.

На самом деле решение шаха едва ли было спонтанным, поскольку еще в 1873 году во время пребывания в Петербурге он выразил восхищение искусной джигитовкой царского конвоя, а главное - шах был крайне озабочен необходимостью скорейшего реформирования не слишком боеспособной персидской армии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему шах выбрал казаков?

Русская военная миссия примерно в те же годы предлагала шаху масштабный проект "пересборки" персидской армии. Но местные власти стремились сохранить определенный баланс между ведущими европейскими державами. Поэтому накануне создания казачьей бригады была достигнута договоренность о прибытии в Персию австрийской военной миссии, которая оказала содействие шаху в модернизации армии, однако кавалерия была исключена из перечня венских рекомендаций. На этом направлении реформы Насер ад-Дин Шах Каджар сделал выбор в пользу казачьих войск.

Начальник Закаспийской области генерал-лейтенант Комаров приводит откровенные признания шаха, относящиеся к более позднему времени:

В Европе я присматривался, — сказал он, между прочим, — к организации разных армий и принял, наконец, систему австрийскую для своей пехоты и артиллерии, и русскую, казачью — для конницы. Существующие ныне регулярные части послужат кадрами для постепенного приведения моей армии к должной численности.

В результате, вместе с обученной в Швеции жандармерией, казачья бригада стала самой эффективной военной силой, доступной персидским правителям на рубеже столетий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто такие мухаджиры?

Персидская казачья бригада становилась придворным воинским формированием, которое использовали для парадов и в качестве гвардии, охраняющей лично шаха и русских посланников. Первоначальная численность бригады составляла 400 человек, набранных из кавказских мухаджиров, азербайджанцев, других народов Закавказья, персов.

Алексей Михайлович Колюбакин, императорский вице-консул в Ване:

Мухаджиры – потомки знатных мусульманских фамилий, оставивших Кавказ вследствие занятия его русскими. Из политических и военных видов шахское правительство старалось удержать мухаджиров от возврата в Россию и думало создать из них военную касту, подобно каджарской. Знатные, гордые и храбрые горцы, а в начале появления в Персии и очень зажиточные, мухаджиры могли выставить отличную иррегулярную конницу. Но правительство не сумело воспользоваться ими…

В дальнейшем особый статус мухаджиров, их специфическое положение в персидском обществе доставило немало проблем командованию бригады.

Оружие и обмундирование персидских казаков

Руководящие посты занимали исключительно русские офицеры. Должность командира бригады обозначалась как "Заведующий обучением персидской кавалерии". Он становился советником шаха и, минуя военного министра, непосредственно подчинялся ему и садр-азаму (премьер-министру). Главной штаб-квартирой бригады был Тегеран. В качестве обмундирования была выбрана форма терских казаков, вооружены они были кавказскими кинжалами, саблями и винтовками системы Бердана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бюджет персидских казаков

Бюджет бригады напрямую поступал через русский Учетно-Ссудный банк (ежегодно на содержание тратилось около 342 тыс. туманов). Однако решение финансовых вопросов еще не гарантировало успех предприятия, поскольку в качественном отношении начальный состав бригады не вполне отвечал планам ее создателей. В бригаду так и не были направлены представители лучшей части персидского войска, т.н. гулямы, составлявшие личный конвой шаха, хотя подобное обещание было русской стороне изначально дано.

Осенью 1878 года в Персию прибыл Алексей Домонтович, назначенный первым командиром персидских казаков, который сыграл огромную роль на том этапе формирования бригады. Обучение личного состава осуществляли военные инструкторы из состава русской военной миссии (офицеры и урядники Кубанского войска). Как отмечал в своей монографии "Персия в борьбе за независимость" советский историк Михаил Павлович:

Жалование и провизия офицеров и рядовых Персидской казачьей бригады зависели от российского правительства. В политических вопросах ее командующий, которого назначали и присылали из Петербурга, действовал с учетом позиции русского посла в Тегеране.

Это обстоятельство сильно беспокоило других участников "большой игры".

Интриги вокруг русских офицеров

С самых первых дней существования руководство бригады столкнулось с множеством сложностей. В окружении шаха многие были не слишком довольны появлением русских офицеров в Персии, тем более со столь значимыми полномочиями. Негативное влияние на снабжение бригады оказывала все более растущая коррупция среди персидских должностных лиц и подрядчиков. Активно интриговали английские и немецкие агенты, которые стремились продвинуть своих инструкторов, вытеснив русский элемент.

В 1881 году Домонтович покидает бригаду и начинается продолжительный период кризиса. По слухам, его замене (чему противился шах) способствовали интриги некоторых российских дипломатов, с которыми, повышенный до полковничьего звания, Домонтович никак не мог наладить деловые отношения. В последующие 13 лет сменявшие друг друга командиры не могли сохранить эффективный диалог с шахским двором и русскими посланниками. Численность казачьей бригады за несколько лет сократилась почти в два раза. Денег на содержание отряда стало катастрофически не хватать.

Спасительным решением стало назначение в 1894 году на должность командира бригады, полковника Генштаба Владимира Андреевича Косоговского. По прибытии в Тегеран полковник ощутил масштаб проблем, стоявших перед подразделением:

Я очутился в неведомом мне дотоле мире, во главе учреждения, изображавшего собою нечто вроде Панамы: денежный ящик пустой; вместо наличных сумм — 38 000 туманов долгу; вместо 500 строевых казаков всего годных к строевой службе 165 конных; самостоятельных командиров в бригаде оказалось ровно столько, сколько было налицо русских офицеров и урядников-инструкторов.

Реформы в казачьих рядах

Пришлось строить всю систему заново. В частности, командир бригады издал приказ, по которому сыновья мухаджиров, желавшие получить офицерское звание, отныне должны были начать военную службу с унтер-офицерского звания. Кроме того, мухаджиры, обладавшие должностными привилегиями с момента создания бригады, были уравнены в продвижении по службе с остальными. Теперь перс мог стать офицером и командовать ими.

Недовольные жесткими действиями Владимира Косоговского мухаджиры поднимают в 1895 году (при поддержке сына шаха) фактический бунт против русского командования, сформировав альтернативную "персидскую бригаду". За спиной организаторов бунта явно стояли пробританские силы, поскольку в самом начале мятежа военный министр начал переговоры с английским военным агентом по вопросу приглашения в бригаду британских инструкторов.

Но Косоговский убедил шаха не уступать мятежникам и подписать специальный документ, согласно которому персидское правительство брало на себя обязательство приглашать в бригаду только русских военных инструкторов. Вмешательство во внутренние дела бригады было запрещено. Свою роль сыграло и давление на персидские власти со стороны русского посольства в Тегеране.

Казачья дивизия и гибель шаха

В апреле 1896 года казаки сыграли важнейшую роль в один из трагических моментов персидской истории. В этот день в мечети Шах Абдул Азим неподалеку от Тегерана, Мирза Кермани под предлогом передачи Насер ад-Дину письма приблизился к правителю и убил его выстрелом из револьвера. Законный наследник престола находился в провинции. В его отсутствие в столице могли начаться беспорядки. К тому же имелись и другие претенденты на опустевший престол, возникла реальная угроза дестабилизации режима.

В этой ситуации казачья бригада действовала быстро и эффективно. Казаки взяли под охрану правительственный квартал и русские дипломатические учреждения. На улицы Тегерана вышли конные патрули. И, наконец, "казак-хане" обеспечили торжественный въезд в столицу нового шаха - Музаффар эд-Дина.

С этого момента начинается новый этап в истории персидской казачьей бригады. Но об этом мы расскажем в следующем материале.