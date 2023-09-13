Когда, как и почему Персия стала Ираном?

Иран на политической карте мира появился относительно недавно: всего 88 лет назад. До 1935 года Иран во всем мире называли Персией, а в самой стране - Ираном. Почему руководство страны решило сменить название, кто такие арии и как отреагировали другие государства на решение - рассказываем в этом материале.

Чтобы разобраться в том, как Персия приняла решение стать Ираном, нужно заглянуть в недалекое прошлое страны - в начало XX века.

Внешнее давление

К началу XX века Персия, ввиду определенной политической слабости Каджарской династии, правившей в стране с начала XVIII века, оказалась в значительной зависимости от двух держав: соседней Российской империи и колониальной Великобритании. Из-за своего геополитического положения Персия была втянута в так называемую Большую игру между Россией и Англией за доминирующие позиции в Центральной Азии. Дело дошло до того, что в августе 1907 года Великобритания и Российская империя поделили Персию на сферы влияния. По соглашению, за Россией закреплялся север страны, а за Британией - юг.

Внутренние проблемы Персии

Однако помимо внешнего влияния, Персия переживала серьезные внутренние проблемы: социальные и экономические, которые привели к Конституционной революции в Иране (на то время Персии), продолжавшейся с 1905 по 1911 год. В результате массовых протестов в 1906 году в Персии появился парламент - Меджлис, а в 1907 году была принята конституция. Однако демократизация страны в целом оказалась неудачной по двум основным причинам:

внутренние противоречия между парламентариями дали возможность шаху утвердить свою власть

привлечение советников из США вызвали недовольство со стороны Великобритании и России, которые в итоге вмешались, разогнав второй Меджлис.

Кульминация реформ Резы Шаха Пехлеви

На фоне таких серьезных противоречий, раздирающих Персию, в начале 1920-х годов в стране появился лидер, которому удалось консолидировать власть, не в последнюю очередь из-за того, что Российская империя, перестав существовать, не могла больше оказывать значительное влияние на соседнюю державу. В 1925 году Реза Шах Пехлеви становится первым шахом (правителем) Персии из династии Пехлеви.

В стремлении преобразовать жизнь в стране он инициирует ряд реформ, в первую очередь, социальных, военных и экономических, одновременно стараясь уйти от влияния Британской империи. Среди новых партнеров Персии - Турция, Германия, Италия и США. Кульминацией новой страницы в истории Персии стало решение Резы Шаха Пехлеви переименовать Персию в Иран в марте 1935 года - в день, когда жители Ирана празднуют новый год. Был издан соответствующий указ, призывающей иностранных делегатов впредь пользоваться названием ”Иран” для географического и политического обозначения Персии.

Откуда появилась название ”Иран”?

Название ”Иран” происходит от авестийского самоназвания ”Ариана”, которым обозначали себя народы (арии), говорившие на арийских или индоиранских языках, принадлежащих к индоевропейской семье языков. На авестийском языке, древнейшем из иранских, написана ”Авеста” - священные тексты зороастрийцев, датируемые I тысячелетием до н.э.

Древнегреческие и древнеримские авторы ”Арианой” называли территорию, принадлежащую Державе Ахеменидов - Первой Персидской империи, которая существовала в VI-IV веках до н.э.

Термин ”арийский” популяризировал немецкий и английский филолог Макс Мюллер в середине XIX века: в своих трудах по сравнительной лингвистике он предложил это название вместо ”индоевропейский” для групп языков, связанных с народами, в основном проживавшими в Европе, а также для санскрита и персидского языков.

Почему Иран называли Персией?

Название ”Персия” происходит от слова ”парсуа”, обозначавшего группу индоевропейских кочевников, которые в VII веке до н. э. пришли на территорию южного Ирана, получившую впоследствии название Парса или Персис. Геродот, древнегреческий историк, называет основные персидские племена - пасаргадами, утверждая, что к ним принадлежали правители Персии - ахемениды. Таким образом, название ”Персия” за территорией империи Кира Великого закрепили со временем греки.

Как себя называли иранцы?

Экзоним ”Персия” для обозначения современного Ирана традиционно использовался на Западе до 1935 года, однако сами жители региона, который охватывала Персия, начиная с I тыс. до нашей эры, называли свою страну Ария или Иран, чему есть подтверждение в древних текстах. В частности, в зороастрийском произведении ”Арда Вираз Намаг”, которое датируется IX-X веками, упоминается о том, как Александр Македонский напал на Иран (а не на Персию) в 330 г. до н.э.

Как в мире восприняли Иран?

Когда в 1935 году Персия стала Ираном, для многих иностранцев название ”Иран” было настолько незнакомым, что далеко не все связали его с Персией. Уинстон Черчилль, например, считал, что название ”Иран” слишком похоже на ”Ирак”, и может возникнуть путаница в отношении двух соседних стран. Кроме того, мировое сообщество практически никак не было проинформировано о том, что Иран - это Персия, и многие решили, что Иран - это совершенно новая страна, возникшая на территории бывшей Османской империи.

Однако со временем, в частности, когда Иран начал мелькать в заголовках газет, мировая общественность начала привыкать к новому имени страны, и название ”Персия” осталась исключительно как историческое.

Исламская Республика Иран

В 1959 году сын Резы Пехлеви Мохаммед Реза Пехлеви, последний шах Ирана, более лояльный Западу, чем его отец, разрешил использование обоих названий для страны - Ирана и Персии - в официальной переписке.

В апреле 1979 года Иран, наконец, окончательно стал Ираном: по итогам Исламской революции страна получила название ”Исламская Республика Иран”, окончательно отказавшись от экзонима ”Персия”.