Конфликт Ирана и Саудовской Аравии: как поссорились, как мирились 

Ирано-саудовские отношения всегда были непростыми. Два региональных соперника на протяжении многих десятилетий борются за влияние в регионе Ближнего Востока. Как возникла напряженность между Тегераном и Эр-Риядом, какие интересы отстаивает каждая из сторон, и что происходит между странами сейчас - рассказываем в этом материале.

Холодная война Ближнего Востока

Практически все конфликты на Ближнем Востоке отмечены опосредованным участием Ирана и Саудовской Аравии, поддерживающих противостоящие стороны. Сирия и Йемен - ярчайшие примеры того, насколько серьезным оказалось столкновение интересов Эр-Рияда и Тегерана. Однако холодная война Ближнего Востока, вероятно, подходит к концу: соперники начинают активно сотрудничать, стараясь покончить с разногласиями, раздиравшими регион на протяжении десятилетий. Но почему она вообще началась?

Кто первым начал

В 1929 году Саудовская Аравия, которая все еще прокладывала путь к объединению своих территорий, установила дипломатические отношения с Ираном. На тот момент у двух государств, разделенных Персидским заливом, не было острых разногласий, кроме одного вопроса: отношения с Британской империей. Тем не менее эта проблема утратила свою релевантность с приходом нового (и последнего) иранского шаха - Мохаммеда Резы Пехлеви - который поддерживал связи с соседом по Персидскому заливу до 1943 года.

В 1943 году Эр-Рияд казнил паломника из Ирана, которого, предположительно, стошнило возле Каабы. Иранцы выразили крайне возмущение, однако Саудовская Аравия заявила о своем праве устанавливать и исполнять собственные законы. В результате, до 1946 года дипломатических отношений между странами не было. В итоге на сближение решился король Абдул-Азиз Аль Сауд: он написал примирительное письмо иранскому шаху в 1946 году, и на следующий год связи были восстановлены.

Ближневосточные столпы безопасности

С начала 1950-х и до конца 1970-х ирано-саудовские отношения можно охарактеризовать как гармоничные. Сотрудничество осуществлялось в трех областях:

по региональным вопросам нефтяному сектору вопросам безопасности.

Доктрина Никсона, предусматривавшая самостоятельную оборону союзников Америки, определяла Тегеран и Эр-Рияд в качестве двух столпов безопасности на Ближнем Востоке (главной угрозой считался СССР, способный занять вакуум, оставленный в регионе Британской империей). Обе страны должны были обеспечивать статус-кво на Ближнем Востоке, и у каждой была своя роль: Иран был мощной державой в военном плане, а Саудовская Аравия обладала неоспоримым авторитетом среди арабских государств.

Почти за 30 лет дружественных отношений между Саудовской Аравией и Ираном серьезные трения возникли всего один раз - в 1973 году. Тогда Иран не присоединился к нефтяному эмбарго, которое инициировали арабские страны по итогам Войны Судного дня (против Израиля), воспользовавшись ростом цен на нефть и продолжая продавать углеводороды США.

Соперничество на смену союзничеству

В 1979 году в Иране произошла революция, которая полностью изменила баланс сил на Ближнем Востоке, условно разделив регион на два лагеря. Аятолла Рухолла Хомейни, идеолог и лидер Иранской революции, считал в целом арабские страны Персидского залива, и, в частности, Саудовскую Аравию препятствием на пути к распространению исламской революции на соседние государства. Еще недавно союзники на Ближнем Востоке превращаются в соперников: стремление Ирана распространить революционный шиитский ислам наткнулось на желание Эр-Рияда стать лидером исламского мира.

Эр-Рияд претендовал на лидерство среди мусульманских стран по трем причинам:

В стране расположены две главные святыни ислама - Мекка и Медина. Эр-Рияд расценивал чистую форму суннитского ислама как единственно приемлемую в мусульманском мире. Саудовская Аравия, объявив нефтяную войну Западу в 1973, продемонстрировала свое влияние в мусульманском мире.

Однако соперничество не сразу переросло в острую фазу. Сперва правящая династия Аль Сауд приветствовала смену власти в Иране, поскольку теперь правительство Тегерана в своей работе опиралось на принципы ислама. Однако Хомейни считал, что ислам в соседней стране ненастоящий, и называл его ”американским” и ”ложным”.

Ирано-саудовские отношения в 1980-х годах

1980-е годы для Ирана и Саудовской Аравии оказались непростыми. Арабские союзники начинают объединяться вокруг Эр-Рияда в противовес влиянию ИРИ.

Во время первой войны в Персидском заливе (1980-1988 гг.), Эр-Рияд не публично поддержал Ирак.

В 1981 году был создан ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Организация была призвана противостоять распространению исламской революции.

В 1982 году саудиты, по сообщениям, обеспечивали Ирак ежемесячной помощью в объеме $1 млрд.

В 1984 году Иран напал на саудовский танкер в акватории королевства из-за того, что Ирак пытался помешать иранскому нефтяному судоходству. Эр-Рияд через месяц сбил два иранских истребителя.

Второй дипломатический разрыв

Напряженные отношения в 1980-х годов не мешали хаджу иранских паломников. Однако в 1987 году произошел инцидент, который привел ко второму разрыву между двумя ближневосточными государствами: произошел конфликт между паломниками-шиитами и саудовскими полицейскими. Более 400 человек погибли во время хаджа 1987 года, 200 из них были иранцами. В ответ иранцы атаковали саудовское посольство в Тегеране. На следующий год Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном, значительно сократив квоту на визы для иранских паломников. Три года после этого Иран бойкотировал хадж. Восстановлены отношения были только в 1991 году.

Сближение 1990-2000-х годов

1990-2000е года ознаменовались относительным спокойствием в ирано-саудовском противостоянии, благодаря двум президентам ИРИ - Али Акбару Хашеми Рафсанджани и Мухаммеду Хатами. Оба лидера в целом придерживались достаточно мирного подхода к государствам Персидского залива и акцент делали на укрепление торговых и бизнес-связей. В 2001 году стороны даже подписали пакт о противодействии терроризму и незаконной торговле наркотиками. Однако напряженность вновь начинает расти в 2003 году с укреплением иранских позиций в Ираке после свержения Саддама Хусейна.

Арабские революции

Середина 2000-х годов оказалась сложным периодом для государств-соперников: Тегеран и Эр-Рияд усиливают свои региональные позиции за счет посредников в Ливане, Палестине, Ираке и Афганистане. Арабские революции, известные как Арабская весна, еще больше осложнили ситуацию. В 2011 году Иран был обвинен Саудовской Аравией в разжигании протестов в Бахрейне против правящей семьи суннитов. В 2012 году Эр-Рияд заявил, что за протестами уже в самом королевстве - в Восточной его провинции - тоже стоит Тегеран.

Третий разрыв дипломатических отношений

Третий (и последний на сегодняшний день) разрыв дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией произошел в 2016 году. К тому времени напряженность между государствами-участниками опосредованных конфликтов в Сирии и Йемене, достигла пика: Саудовская Аравия активно выступала против Иранского ядерного соглашения 2015 года, а Тегеран обвинял Саудовскую Аравию в гибели сотен иранцев во время хаджа того же года.

Однако точкой невозврата, как и в первый раз, стала казнь человека, на этот раз шиитского богослова Нимра ан-Нимра, и еще 46 человек, обвиненных в терроризме во время анти-правительственных протестов в королевстве. В ответ на казни в Тегеране было частично сожжено саудовское посольство, и в результате Саудовская Аравия разорвала связи с Ираном.

Через два года иранский президент Хасан Рухани заявил, что готов к установлению добрососедских отношений с региональными державами, в том числе и с Саудовской Аравией, однако наследный принц королевства, Мухаммед ибн Салман сообщил, что ”пространства для диалога с Ираном нет, поскольку республика стремится контролировать исламский мир”.

Иран и Саудовская Аравия помирились?

В течение пяти лет после третьего дипломатического разрыва напряженность между Эр-Риядом и Тегераном усиливалась на фронтах опосредованных конфликтов, в частности, в Йемене, имеющем стратегически важное значение для саудитов. Король Салман аль Сауд в 2020 году обвинил Иран в ”распространении хаоса, экстремизма и религиозного раскола” в регионе, призвав мир не допустить получение ИРИ оружия массового поражения.

Однако почти через год Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Ирака провели первый раунд дипломатических переговоров, и король Салман, выступая в ООН, уже выразил надежду, что благодаря переговорам ”у стран получится восстановить доверие”.

Наконец, в марте 2023 года Иран и Саудовская Аравия, на этот раз благодаря усилиям Китая, объявили о восстановлении связей и возобновлении работы посольств. Соглашение, ставшее возможным при посредничестве КНР, предусматривает:

соблюдение условий пакта о безопасности от 2001 года

сотрудничество в области торговли, инвестиций, технологий и культуры на основе договоренностей 1998 года.

Как долго продлится нынешний период сближения, пока неизвестно, ведь многие вопросы по-прежнему остаются нерешенными. Тем не менее сам факт восстановления дипломатических отношений между двумя, казалось бы, непримиримыми соперниками, вселяет надежду на новую главу в истории Ближнего Востока.