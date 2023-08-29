Что написано на флаге Саудовской Аравии и что это символизирует

На флаге любого государства мира содержится важная информация, символизирующая его историю и культуру. Расскажем о том, что собой представляет флаг Саудовской Аравии. Впервые День флага Саудовской Аравии был отмечен в этом году.

День флага в Саудовской Аравии

В начале марта 2023 года король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд распорядился сделать 11 марта Днем национального флага. Дата была выбрана неслучайно: 11 марта 1973 года объединитель и основатель Саудовской Аравии Абдул-Азиз Аль Сауд утвердил национальный флаг в том виде, в котором он известен сегодня.

Какой флаг у Саудовской Аравии?

Современный флаг Саудовской Аравии прямоугольной формы с соотношением длины к ширине три к двум. Цвет флага Саудовской Аравии зеленый. В цветовой модели ”Пантон” его обозначение 330 С. По центру флага расположена шахада. Под надписью, параллельно ей, находится меч, острием направленный к окончанию фразы. И шахада, и меч - белого цвета.

У Служителя Двух Святынь, короля Саудовской Аравии, свой собственный флаг, который в целом аналогичен флагу Саудовской Аравии, но в нижнем правом углу со стороны флагштока на нем вышита эмблема Саудовской Аравии: два скрещенных меча под пальмой.

Что такое шахада?

Шахада - арабский термин, обозначающий провозглашение веры в единого Бога и его Посланника. Дословный перевод шахады означает следующее:

Свидетельствую о том, что нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Аллаха.

В исламе шахада - основной постулат и один из пяти столпов религии. Шахада произносится в каждой из пяти дневных молитв и является важной частью жизни мусульманина. Когда человек хочет принять ислам, он провозглашает шахаду.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему флаг Саудовской Аравии зеленый?

Зеленый цвет на флаге Саудовской Аравии – тоже символ ислама. Считается, что зеленый был любимым цветом пророка Мухаммеда. В Коране зеленый цвет ассоциируется с раем, поскольку шелк и подушки джанната - райского сада - зеленые.

Что означает меч на флаге Саудовской Аравии?

Меч на флаге Саудовской Аравии означает силу, справедливость и стойкость, которые сыграли важную роль в становлении государственности. Меч также символизирует сражения, в которых Абдул-Азизу Аль Сауду удалось одержать победу на пути к объединению территорий королевства.

Почему меч и надпись белые?

Белый цвет меча и надписи выбраны неслучайно: в исламе белый цвет означает чистоту. Кроме того, белым был цвет флага самого пророка Мухаммеда.

Как менялся флаг Саудовской Аравии

На флаге Первого Саудовского государства (1744-1818), с которого начинается история становления Саудовской Аравии, был изображен полумесяц на зеленом фоне.

Со временем пришло понимание того, что полумесяц представляет собой не арабо-исламский, а османский символ. Поэтому полумесяц был заменен на шахаду.

В период второго Саудовского государства (1824-1891) у Турки ибн Абдуллы тоже был зеленый флаг с шахадой.

Когда первый король Саудовской Аравии Абдул-Азиз аль Сауд восстановил контроль над Эр-Риядом (в 1902 году), его флаг был квадратным и зеленым, с двумя скрещенными мечами над шахадой и белой вертикальной полосой слева.

Вскоре дизайн флага был изменен. Сперва над шахадой был оставлен один меч, затем меч был перенесен под шахаду и была добавлена надпись, 13 аят из 61 суры ”Ас-Сафф”:

Помощь Аллаха и близкая победа.

В марте 1973 года, наконец, был утвержден современный вид флага королевства.

Интересные факты о флаге Саудовской Аравии

Флаг королевства двухсторонний: шахада читается с обеих сторон. Шахада на флаге исполнена в стиле сулюс. Флагшток должен быть расположен по центру здания, у которого поднимается флаг. Никакой другой флаг в королевстве не может быть поднят выше, чем национальный. Национальный флаг Саудовской Аравии не должен касаться земли или поверхности воды. Флаг Саудовской Аравии запрещено использовать как торговый знак или в целях рекламы. Выцветший или порванный флаг Саудовской Аравии должен быть утилизирован. Тот, кто осквернит флаг Саудовской Аравии, может оказаться в тюрьме на год или быть оштрафован на сумму до трех тысяч риалов (1 риал - 25,5 рублей).