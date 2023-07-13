Что символизирует флаг Турции

Национальный флаг выносят на спортивных соревнованиях, с ним приветствуют героев и провожают в последний путь. Национальный флаг нашивают на военную и спортивную форму. Флаг - это то, благодаря чему мы понимаем, какая страна произвела тот или иной продукт. О том, что означает флаг Турецкой Республики, расскажем в этом материале.
Как выглядит флаг Турции
Цветовая гамма турецкого флага красно-белая. Сам флаг - прямоугольное полотно с соотношением сторон примерно 2 к 3. Основной цвет флага Турецкой Республики красный, а полумесяц, развернутый вправо, и пятиконечная звезда под небольшим углом к луне - белые. В современном своем виде флаг Турции используется со второй половины XIX века. Звезда и луна традиционно считаются символами Османской империи. В Турции флаг называется ”байрак” или ”ай илдыз”.
История турецкого флага
- Турецкий флаг не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня. Изначально флаги представляли собой знамена армий, и до середины XIX века в Османской империи, в частности, было множество самых разных флагов, объединенных единой символикой.
- Доосманские турецкие армии как отличительный символ власти использовали бунчук - деревянный посох с привязанным хвостом коня.
- До взятия Константинополя - будущего Стамбула - в 1453 году османские флаги были в основном зелеными.
- Во времена султана Селима I (конец XV-начало XVI) знамена Османской армии были красными без каких-либо символов.
- На военных флагах Османской империи XVI и XVII века было изображением меча пророка Мухаммеда - Зульфикара, а также полумесяцев на красном фоне.
- На одном из османских флагов конца XVIII века было изображено три полумесяца на синем фоне.
- В 1793 году Селим III приказывает сделать флаг Османской империи красным с восьмиконечной звездой.
- В 1840-х годах в рамках Танзимата (реформы империи османов середины XVIII века) флаг был стандартизирован в соответствии с тенденциями европейских держав того времени. Красный цвет был выбран для гражданских и военных объектов, а зеленый для религиозных. Официальный флаг Османской империи был создан на основе флага флота, только вместо восьмиконечной была выбрана пятиконечная звезда.
- С основанием Турецкой Республики флаг Османской империи был сохранен, и утвержден официально в 1936 году.
Что означает турецкий флаг
Полумесяц на флаге Турецкой Республики означает развитие, а звезда - направление движения. Вместе эти символы указывают на стремление турецкого народа к прогрессу и просвещению.
Красный цвет флага означает мужество, патриотизм, целеустремленность и любовь к Родине. Также считается, что красный цвет флага - это кровь, которую пролил турецкий народ в стремлении к независимости.
Полумесяц и звезда - символы ислама?
Сегодня многие ассоциируют звезду и полумесяц с исламом, во многом благодаря как раз турецкому флагу. Однако такой символизм был не всегда.
Исторически луна и звезда как символы использовались в самых разных культурных контекстах, в том числе и в религиозном.
Впервые звезда и полумесяц появляются в качестве символов еще в IV веке до н.э. в эпоху Понтийского царства в Малой Азии. Луна, солнце и другие звезды - небесные тела, которым в древности уделяли особое внимание.
Сегодня турецкий флаг официально не связан с исламом, хотя его символы считались мусульманскими в течение многих веков еще до того, как турки-османы начали их использовать для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к исламу.
Легенды турецкого флага
C возникновением турецкого флага связано несколько легенд.
- Флаг появился после Второй Битвы на Косовом поле (1448 год). Одна из наиболее популярных версий возникновения флага Турции. Считается, что после битвы между османами и венграми, в которой одержали победу турки, один из военачальников увидел в луже крови на поле отражение луны и звезды.
- Флаг приснился султану. Первому султану империи османов, возжелавшему жениться на дочери кади (мусульманского судьи), приснился интересный сон: из груди судьи в грудь султана перенеслись символы луны и звезды. Затем огромное дерево расцвело, а его тень опустилась на все вокруг. После того как Османская империя завоевала Константинополь, было решено использовать символы из сна султана, так как они были расценены как хороший знак.
- Богиня Диана. Возможно, турецкий флаг своим появлением обязан богине охоты, покровительнице диких и домашних животных и плодородия Диане. Считается, что город Византий (Константинополь, а затем Стамбул) был основан в честь богини Дианы, символом которой была луна. В IV веке покровительницей города была названа Дева Мария, чьим символом была звезда. Считается, что когда турки-османы вошли в город, они нашли множество флагов с его символикой, и взяли их себе, посчитав хорошим знаком.
Чего нельзя делать с флагом Турции
Граждане Турецкой Республики чрезвычайно трепетно относятся к своему флагу. Для них национальный флаг - это то, чем они гордятся. В отношении турецкого флага существуют несколько запретов и предписаний, обозначенных в официальном законе:
- флаг нельзя рвать или резать (в том числе и туристам)
- флаг Турецкой Республики должен висеть на всех госучреждениях и школах
- единственный день в году, когда турецкий флаг приспускается до половины, 10 ноября, поскольку в этот день умер Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой Республики
- считается серьезным проявлением неуважения, если флаг валяется на полу или на улице (если вы увидели лежащий на земле турецкий флаг, лучше его поднимите).