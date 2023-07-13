Что символизирует флаг Турции

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Флаг - важнейший символ любой страны. Это знаковый символ, несущий важнейшую информацию. Расскажем, почему так выглядит флаг Турции, что означают на нем полумесяц и звезды, какими легендами овеян флаг и чего нельзя с ним делать.

Национальный флаг выносят на спортивных соревнованиях, с ним приветствуют героев и провожают в последний путь. Национальный флаг нашивают на военную и спортивную форму. Флаг - это то, благодаря чему мы понимаем, какая страна произвела тот или иной продукт. О том, что означает флаг Турецкой Республики, расскажем в этом материале.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выглядит флаг Турции

Цветовая гамма турецкого флага красно-белая. Сам флаг - прямоугольное полотно с соотношением сторон примерно 2 к 3. Основной цвет флага Турецкой Республики красный, а полумесяц, развернутый вправо, и пятиконечная звезда под небольшим углом к луне - белые. В современном своем виде флаг Турции используется со второй половины XIX века. Звезда и луна традиционно считаются символами Османской империи. В Турции флаг называется ”байрак” или ”ай илдыз”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История турецкого флага

Турецкий флаг не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня. Изначально флаги представляли собой знамена армий, и до середины XIX века в Османской империи, в частности, было множество самых разных флагов, объединенных единой символикой.

Доосманские турецкие армии как отличительный символ власти использовали бунчук - деревянный посох с привязанным хвостом коня.

До взятия Константинополя - будущего Стамбула - в 1453 году османские флаги были в основном зелеными.

Во времена султана Селима I (конец XV-начало XVI) знамена Османской армии были красными без каких-либо символов.

На военных флагах Османской империи XVI и XVII века было изображением меча пророка Мухаммеда - Зульфикара, а также полумесяцев на красном фоне.

На одном из османских флагов конца XVIII века было изображено три полумесяца на синем фоне.

В 1793 году Селим III приказывает сделать флаг Османской империи красным с восьмиконечной звездой.

В 1840-х годах в рамках Танзимата (реформы империи османов середины XVIII века) флаг был стандартизирован в соответствии с тенденциями европейских держав того времени. Красный цвет был выбран для гражданских и военных объектов, а зеленый для религиозных. Официальный флаг Османской империи был создан на основе флага флота, только вместо восьмиконечной была выбрана пятиконечная звезда.

С основанием Турецкой Республики флаг Османской империи был сохранен, и утвержден официально в 1936 году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что означает турецкий флаг

Полумесяц на флаге Турецкой Республики означает развитие, а звезда - направление движения. Вместе эти символы указывают на стремление турецкого народа к прогрессу и просвещению.

Красный цвет флага означает мужество, патриотизм, целеустремленность и любовь к Родине. Также считается, что красный цвет флага - это кровь, которую пролил турецкий народ в стремлении к независимости.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полумесяц и звезда - символы ислама?

Сегодня многие ассоциируют звезду и полумесяц с исламом, во многом благодаря как раз турецкому флагу. Однако такой символизм был не всегда.

Исторически луна и звезда как символы использовались в самых разных культурных контекстах, в том числе и в религиозном.

Впервые звезда и полумесяц появляются в качестве символов еще в IV веке до н.э. в эпоху Понтийского царства в Малой Азии. Луна, солнце и другие звезды - небесные тела, которым в древности уделяли особое внимание.

Сегодня турецкий флаг официально не связан с исламом, хотя его символы считались мусульманскими в течение многих веков еще до того, как турки-османы начали их использовать для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к исламу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легенды турецкого флага

C возникновением турецкого флага связано несколько легенд.

Флаг появился после Второй Битвы на Косовом поле (1448 год). Одна из наиболее популярных версий возникновения флага Турции. Считается, что после битвы между османами и венграми, в которой одержали победу турки, один из военачальников увидел в луже крови на поле отражение луны и звезды. Флаг приснился султану. Первому султану империи османов, возжелавшему жениться на дочери кади (мусульманского судьи), приснился интересный сон: из груди судьи в грудь султана перенеслись символы луны и звезды. Затем огромное дерево расцвело, а его тень опустилась на все вокруг. После того как Османская империя завоевала Константинополь, было решено использовать символы из сна султана, так как они были расценены как хороший знак. Богиня Диана. Возможно, турецкий флаг своим появлением обязан богине охоты, покровительнице диких и домашних животных и плодородия Диане. Считается, что город Византий (Константинополь, а затем Стамбул) был основан в честь богини Дианы, символом которой была луна. В IV веке покровительницей города была названа Дева Мария, чьим символом была звезда. Считается, что когда турки-османы вошли в город, они нашли множество флагов с его символикой, и взяли их себе, посчитав хорошим знаком.

Чего нельзя делать с флагом Турции

Граждане Турецкой Республики чрезвычайно трепетно относятся к своему флагу. Для них национальный флаг - это то, чем они гордятся. В отношении турецкого флага существуют несколько запретов и предписаний, обозначенных в официальном законе:

флаг нельзя рвать или резать (в том числе и туристам)

флаг Турецкой Республики должен висеть на всех госучреждениях и школах

единственный день в году, когда турецкий флаг приспускается до половины, 10 ноября, поскольку в этот день умер Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой Республики

считается серьезным проявлением неуважения, если флаг валяется на полу или на улице (если вы увидели лежащий на земле турецкий флаг, лучше его поднимите).