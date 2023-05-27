На Кубани определили лучших молодых представителей казачьей культуры

На Кубани завершился фестиваль казачьей культуры, на котором знания традиций и обычаев кубанских казаков показывали кадеты казачьих корпусов региона.

В Краснодарском крае подвели итоги фестиваля казачьей культуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Первое место завоевала команда Ейского корпуса, вторым стал коллектив Новороссийского корпуса, третье место в активе учащихся Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н.Трошева"

- заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов

Знание казачьих традиций и обычаев, а также культура общения и народное творчество в таких общинах ценятся не меньше, чем искусство владения оружием и боевые навыки, поэтому выступления воспитанников казачьих корпусов оценили в пяти номинациях, в числе которых были сценки на тему обычаев и обрядов казаков Кубани, а также знание казачьих песен, танцев и народных игр, передает "АиФ-Юг".

Кадеты показали и обосновали свои проекты по культуре кубанского казачества, лучшие из них получат дипломы фестиваля.