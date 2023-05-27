Донской казак устроил "танец с саблями" на Красной площади

Опубликовано: 13:54, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: телеграм-канал Baza

Ростовскому казаку, устроившему танец с шашками на Красной площади Москвы, пришлось пережить несколько неприятных минут, когда его доставили в полицейский участок для установления личности.

Накануне казака из Ростова задержала столичная полиция за танец с шашками на Красной площади, сообщает новостной канал Baza.

Внимание столичных правоохранителей привлек мужчина, в самом центре Москвы размахивающий предметами, похожими на холодное оружие под патриотическую песню Олега Газманова. Оказалось, 38-летний ростовчанин Алексей Скляров приехал в Москву по делам, а попутно решил исполнить танец на главной площади страны, поскольку он уже несколько лет профессионально занимается фланкировкой и даже преподает это искусство детам, а также выступает на праздниках. Помимо сабли, Алексей ловко управляется нагайкой и бревном, передает "Аиф-Ростов".

"Я казак станицы Степной Азовского района, живу в Ростове-на-Дону. Фланкировкой занимаюсь около шести лет. За спиной многочисленные выступления на культурных городских и организованных местным самоуправлением мероприятиях в Ростове и области"

- Алексей Скляров

Казака проверили, ничего криминального за ним не нашли. После проверки оказалось, то его шашки – сувенирные, а значит, не относятся к холодному оружию. Оснований для возбуждения уголовного дела у стражей порядка не оказалось, и донского казака отпустили восвояси.