В Ростове-на-Дону ищут "вежливого" грабителя

Опубликовано: 13:45, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ростове-на-Дону мужчина в камуфляже и с пистолетом обчистил кассу магазина, извинившись за ограбление.

Ростовская полиция ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин в районе Ростовского моря, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Поступило сообщение от продавца магазина о том, что мужчина похитил деньги из кассы и скрылся. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого,- рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Как следует из записи, распространеной telegram-каналом DonMash, женщина-кассир не хотела отдавать мужчине деньги. Однако грабитель был очень вежлив, добавив слово "пожалуйста", и хотя кассирша сказала, что сдала кассу, и денег в ней нет, "вежливый" грабитель полез в ящик и выхватил из него несколько купюр. Перед выходом из магазина произнес: "Извините меня, пожалуйста", и скрылся с места преступления.

Полиция Ростова-на-Дону подтвердила факт ограбления, подозреваемый пока не задержан, его ищут.