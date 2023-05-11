Опубликовано: 13:36, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Случайное ранение ребенка в Дагестане прокомментировали в полиции. Оказалось, что охотничье ружье хранилось в доступном для мальчика месте. Правоохранители показали и фото с места событий.

МВД Дагестана рассказало подробности ЧП в селе Леваши, в результате которого шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение.

Инцидент произошел уже несколько дней назад. Вечером 6 мая, примерно в 18:30, в полиции получили сообщение о госпитализации шестилетнего мальчика с огнестрельным ранением.

Стражи порядка выяснили, что ЧП случилось в дачном доме, расположенном на окраине села Леваши. Из-за неосторожного обращения дошкольник случайно выстрелил из охотничьего ружья и попал себе в шею. Медики диагностировали у него травму позвонка.

Отдельный вопрос - как ружье попало в руки ребенка. Оказалось, что владелец оружия - 57-летний местный житель, дедушка раненого. Ружье он хранил под тахтой.

Открыто уголовное дело - пожилой мужчина подозревается в небрежном хранении оружия.