МВД Дагестана рассказало подробности ЧП в селе Леваши, в результате которого шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение.
Инцидент произошел уже несколько дней назад. Вечером 6 мая, примерно в 18:30, в полиции получили сообщение о госпитализации шестилетнего мальчика с огнестрельным ранением.
Стражи порядка выяснили, что ЧП случилось в дачном доме, расположенном на окраине села Леваши. Из-за неосторожного обращения дошкольник случайно выстрелил из охотничьего ружья и попал себе в шею. Медики диагностировали у него травму позвонка.
Отдельный вопрос - как ружье попало в руки ребенка. Оказалось, что владелец оружия - 57-летний местный житель, дедушка раненого. Ружье он хранил под тахтой.
Открыто уголовное дело - пожилой мужчина подозревается в небрежном хранении оружия.