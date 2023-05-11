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Как мальчик случайно ранил себя из ружья дедушки в Дагестане: детали

Как мальчик случайно ранил себя из ружья дедушки в Дагестане: детали
Случайное ранение ребенка в Дагестане прокомментировали в полиции. Оказалось, что охотничье ружье хранилось в доступном для мальчика месте. Правоохранители показали и фото с места событий.

МВД Дагестана рассказало подробности ЧП в селе Леваши, в результате которого шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение. 

Инцидент произошел уже несколько дней назад. Вечером 6 мая, примерно в 18:30, в полиции получили сообщение о госпитализации шестилетнего мальчика с огнестрельным ранением.

Стражи порядка выяснили, что ЧП случилось в дачном доме, расположенном на окраине села Леваши. Из-за неосторожного обращения дошкольник случайно выстрелил из охотничьего ружья и попал себе в шею. Медики диагностировали у него травму позвонка.

Отдельный вопрос - как ружье попало в руки ребенка. Оказалось, что владелец оружия - 57-летний местный житель, дедушка раненого. Ружье он хранил под тахтой.

Открыто уголовное дело - пожилой мужчина подозревается в небрежном хранении оружия.

В Дагестане мальчик случайно ранил себя из охотничьего ружья

В Дагестане мальчик случайно ранил себя из охотничьего ружья

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Как мальчик случайно ранил себя из ружья дедушки в Дагестане: детали
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