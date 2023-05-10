В Дагестане мальчик случайно ранил себя из охотничьего ружья

Опубликовано: 22:05, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане доставили в больницу мальчика, случайно выстрелившего в самого себя из ружья. Случай произошел в селе Леваши.

В Дагестане мальчик случайно выстрелил в себя из охотничьего ружья. Об этом рассказал сегодня источник в правоохранительных органах.

Случай произошел в селе Леваши.

Согласно предварительным данным, шестилетний ребенок наткнулся дома на ружье своего дедушки и стал с ним играть, пока взрослые не видели. В какой-то момент он мальчик случайно выстрелил сам в себя.

Ребенка госпитализировали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.