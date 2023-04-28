Курьезный, хотя и печальный случай угона произошел в Хасавюрте, об инциденте сообщает МВД Дагестана.
Некоторое время назад 46-летний житель района попросил помощи у правоохранителей. Он рассказал, что 24 апреля кто-то угнал его "ВАЗ-2104". Мужчина припарковал "Жигули" у магазина в Хасавюрте, а вернувшись, уже не нашел их.
Расследование
Стражи порядка взялись за дело. Вскоре они нашли "четверку" у дома на ул. Энергетическая.
В ходе опроса 64-летний местный житель предложил помочь в поисках угонщика. Стремясь быть полезным, он напомнил, что рядом стоят камеры видеонаблюдения, которые могут пролить свет на преступление.
"Увиденное на записях камеры удивило не только полицейских, но и "помощника", ведь угонщиком оказался он сам", - сообщили в полиции.
Обескураженный мужчина заявил, что не помнит, как воровал автомобиль, и что он был пьян. Поэтому появление его самого в роли угонщика на видео было для него как гром среди ясного неба.
Автомобиль вернули хозяину.