Опубликовано: 18:13, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Дагестана совершил преступление, забыл о нем и сам помог полицейским разоблачить себя. Причина такого непоследовательного поведения проста - алкоголь.

Курьезный, хотя и печальный случай угона произошел в Хасавюрте, об инциденте сообщает МВД Дагестана.

Некоторое время назад 46-летний житель района попросил помощи у правоохранителей. Он рассказал, что 24 апреля кто-то угнал его "ВАЗ-2104". Мужчина припарковал "Жигули" у магазина в Хасавюрте, а вернувшись, уже не нашел их.

Расследование

Стражи порядка взялись за дело. Вскоре они нашли "четверку" у дома на ул. Энергетическая.

В ходе опроса 64-летний местный житель предложил помочь в поисках угонщика. Стремясь быть полезным, он напомнил, что рядом стоят камеры видеонаблюдения, которые могут пролить свет на преступление.

"Увиденное на записях камеры удивило не только полицейских, но и "помощника", ведь угонщиком оказался он сам", - сообщили в полиции.

Обескураженный мужчина заявил, что не помнит, как воровал автомобиль, и что он был пьян. Поэтому появление его самого в роли угонщика на видео было для него как гром среди ясного неба.

Автомобиль вернули хозяину.