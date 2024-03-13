Первый казачий кадетский корпус через год откроется в СКФО

Кадетский корпус для будущих казаков – первый на Северном Кавказе – в следующем учебном году распахнет двери для казачат. В дальнейшем они смогут получить высшее казачье образование.

Обучение в первом в СКФО казачьем кадетском корпусе начнется уже с будущего учебного года, поведал атаман Терского казачьего войскового общества Владимир Савченко.

По его словам, сначала планируется набрать для обучение 200 начинающих казаков, пишет ТАСС.

Первый корпус будет полностью отреставрирован и откроется 1 сентября будущего года. Второй корпус, уже на полтысячи или даже 600 детей, будет построен позже.

Савченко разъяснил суть нововведения. По его словам, для детей обеспечат полный пансион. Что касается учебы, то, помимо обычных школьных предметов, они будут изучать дисциплины, связанные с казаками: ребятам предстоит освоить строевую и конную подготовку, а также православие.

"То есть мы растим будущий кадровый потенциал, будущего казака"

– атаман

Далее, добавил он, желающие смогут получить высшее казачье образование – эта система уже действует в России.

Отметим, казачий кадетский корпус – на данный момент единственный в СКФО – будет действовать в Ессентуках.

Напомним, 10 августа в Ингушетии во второй раз провели фестиваль казачьей культуры. Он прошел с таким успехом, что было решено сделать его ежегодным.