Вестник Кавказа

Казаки помогут выбрать президента жителям Ставрополья

Казаки помогут выбрать президента жителям Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Безопасность выборов президента на Ставрополье обеспечат местные казачьи дружины. Среди них –  170 из окружной дружины, 1124 из народных дружин и около 700 из разных обществ.

Выборы президента – ключевое событие в политической жизни страны, от которого зависит стабильность и будущее общества, однако возникает вопрос обеспечения безопасности. И традиционно на помощь приходят верные стражи порядка – казаки, чья роль в истории России невозможно переоценить.

Казаки обеспечат порядок на выборах президента в Ставропольском крае

По словам атамана Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска Александра Куликова, казачество всегда славилось своей преданностью и боевым духом. И вот, около 2 тыс казаков готовятся встать на страже общественного порядка во время предстоящих выборов: это 170 казаков окружной казачьей дружины, 1124 члена народных дружин и приблизительно 700 казаков из различных обществ. Их присутствие – залог спокойствия и уверенности для избирателей, подчеркнул атаман.

«В эти дни казаки также окажут помощь органам внутренних дел в обеспечении безопасности ряда жизненно важных объектов»

- Александр Куликов

Подготовка казачьих отрядов к выборам

Далее атаман отметил, что все казаки проходят специальное обучение, в ходе которого знакомятся с правовыми основами и навыками обеспечения порядка. Важная роль отводится сотрудничеству с полицией и другими правоохранительными органами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1755 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Кубани определили лучших молодых представителей казачьей культуры

На Кубани определили лучших молодых представителей казачьей культуры

Ставрополье нарастит поддержку сирот и казаков

Ставрополье нарастит поддержку сирот и казаков

Из казачьей бригады в шахи: путь Реза-хана Пехлеви

Из казачьей бригады в шахи: путь Реза-хана Пехлеви

Персидская казачья бригада против революции в Иране

Персидская казачья бригада против революции в Иране

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы