Казаки помогут выбрать президента жителям Ставрополья

Безопасность выборов президента на Ставрополье обеспечат местные казачьи дружины. Среди них – 170 из окружной дружины, 1124 из народных дружин и около 700 из разных обществ.

Выборы президента – ключевое событие в политической жизни страны, от которого зависит стабильность и будущее общества, однако возникает вопрос обеспечения безопасности. И традиционно на помощь приходят верные стражи порядка – казаки, чья роль в истории России невозможно переоценить.

Казаки обеспечат порядок на выборах президента в Ставропольском крае

По словам атамана Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска Александра Куликова, казачество всегда славилось своей преданностью и боевым духом. И вот, около 2 тыс казаков готовятся встать на страже общественного порядка во время предстоящих выборов: это 170 казаков окружной казачьей дружины, 1124 члена народных дружин и приблизительно 700 казаков из различных обществ. Их присутствие – залог спокойствия и уверенности для избирателей, подчеркнул атаман.

«В эти дни казаки также окажут помощь органам внутренних дел в обеспечении безопасности ряда жизненно важных объектов»

- Александр Куликов

Подготовка казачьих отрядов к выборам

Далее атаман отметил, что все казаки проходят специальное обучение, в ходе которого знакомятся с правовыми основами и навыками обеспечения порядка. Важная роль отводится сотрудничеству с полицией и другими правоохранительными органами.