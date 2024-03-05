Эрдоган ждет Путина в Турции после выборов

Переговоры лидеров России и Турции могут пройти после муниципальных выборов в республике. Ранее сообщалось, что встреча состоится не раньше президентских выборов в РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его российский коллега Владимир Путин посетит республику после муниципальных выборов.

Он заметил, что Анкара продолжает контакты с соседями по Черному морю.

"В прошлую пятницу мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов мы примем президента России Владимира Путина"

– президент Турции

Напомним, муниципальные выборы в республике намечены на 31 марта.