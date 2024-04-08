Вестник Кавказа

Северный Кавказа примет всероссийскую олимпиаду по истории казачества 

Северный Кавказа примет всероссийскую олимпиаду по истории казачества 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В республиках СКФО пройдет олимпиада, посвященная истории казачества. Мероприятие призвано привлечь внимание к богатому культурному наследию казачества, его истории, обычаям и традициям. 

В регионах Северо-Кавказского федерального округа намерены провести первую всероссийскую олимпиаду по истории и культуре казачества. Цель мероприятия – привлечь внимание к богатому культурному наследию казачества, его истории, обычаям и традициям. Участие в олимпиаде позволит не только глубже познакомиться с этой удивительной культурой, но и проверить свои знания и умения в области истории и культуры казачества.

"СКФУ связывает многолетнее сотрудничество с Терским войсковым казачьим обществом. Только за последние два года мы провели ряд совместных научно-образовательных мероприятий, включая форумы по истории казачества и обучающие семинары для представителей казачьих обществ. Наши ученые выступили с инициативой о проведении в макрорегионе в 2024 году Всероссийской олимпиады по истории и культуре казачества, которая была поддержана казачьим обществом. В ближайшее время СКФУ совместно со Всероссийским казачьим обществом займутся организацией олимпиады"

 – ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

Цели и задачи олимпиады

Главной целью проведения всероссийской олимпиады по истории и культуре казачества является сохранение и продвижение культурного наследия казачества среди молодого поколения. Олимпиада ставит перед собой задачу популяризации истории казачества, повышения интереса к изучению его культуры, а также поощрение участия школьников и студентов в данном мероприятии. 

Участники и формат олимпиады 

В олимпиаде могут принять участие школьники и студенты разных возрастных категорий. Формат мероприятия предполагает проведение теоретического этапа, включающего вопросы по истории и культуре казачества, а также практического этапа, где участникам предстоит продемонстрировать свои знания и умения на практике.

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