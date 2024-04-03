Центр развития осетинского языка открылся во Владикавказе

В столице Северной Осетии заработал Центр развития осетинского языка. Команда специалистов работает над новым поколением учебных программ, учебников и методических пособий.

Во Владикавказе открылся уникальный Центр развития осетинского языка, который призван способствовать сохранению и продвижению этого древнего и красивого языка. На протяжении многих лет осетинский язык сталкивался с угрозой забвения из-за влияния других языков и культур. Однако благодаря открытию этого центра, осетинский язык получил новый импульс развития.

«Центр развития осетинского языка начал свою работу во Владикавказе. Поручил в прошлом году министерству образования организовать работу образовательной площадки. Команда специалистов работает над новым поколением учебных программ, учебников и методических пособий. Сейчас научные сотрудники занимаются созданием учебников осетинского языка и литературы в электронном формате — это позволит нам включить книги в федеральный перечень учебников»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Миссия центра

По словам главы республики, Центр развития осетинского языка ставит перед собой несколько важных задач. Во-первых, это сохранение богатого лингвистического наследия осетинского народа. Через изучение и продвижение осетинского языка центр стремится сохранить уникальные черты этой культуры для будущих поколений. Во-вторых, центр планирует проводить различные образовательные мероприятия, чтобы привлечь внимание к языку и повысить его популярность среди молодежи.

Образовательные программы

Одним из ключевых направлений работы центра являются образовательные программы. Здесь каждый желающий сможет изучить осетинский язык с нуля или усовершенствовать свои знания. Преподаватели центра - опытные лингвисты и носители языка, которые помогут студентам погрузиться в мир осетинской культуры через изучение языка.