Дело о незаконной миграции из-за русского языка возбуждено в Москве

Правоохранители обнаружили факты организации незаконной миграции в российской столице – они были связаны с выдачей сертификатов о знании русского языка мигрантам, не обладавшим необходимыми знаниями.

Уголовное дело из-за нелегальной миграции открыто в Москве, детали рассказали в городском следственном управлении СКР.

"… возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)"

– ведомство

Следствие установило, что преступление было совершено в срок до 11 декабря прошлого года. События происходили на юго-западе Москвы. Группа из нескольких человек, в числе которых были работники Институт русского языка имени Пушкина, наладили механизм нелегальной выдачи иностранцам сертификатов, которые подтверждали владение ими русским языком, историей и законами. На самом же деле большая часть этих людей не имела права получить сертификаты: у них просто не было нужных знаний.

Отметим, что документы, полученные, таким образом, незаконно, предназначались для органов, занимающихся миграционными вопросами. Благодаря им иностранцы получали, в частности, вид на жительство.

На данный момент задержаны пять человек. У них были проведены обыски, причем как дома, так и на рабочем месте. Во время них стражи порядка нашли подтверждающие их вину доказательства.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Черкесске было открыто уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, возглавлявшей городской отдел по вопросам миграции. По данным следствия, женщина брала взятки с мигрантов, которые приехали из Узбекистана. Взамен она обещала им общее покровительство. Преступная деятельность ее продолжалась всего несколько месяцев, после чего была пресечена.