Мигрант из Узбекистана хотел остаться в России за 900 рублей

В аэропорту Махачкалы мигрант из Узбекистана попытался дать взятку полицейским, чтобы избежать депортации. На него составили еще один протокол.

Мигрант из Узбекистана, который подлежал депортации из России, был пойман на даче взятки в махачкалинском аэропорту, пишет телеграм-издание Mash Gor.

Выходцы из Средней Азии поймали за нарушение правил пребывания в стране. После того, как вопрос с депортацией был практически решен, он попытался подкупить сотрудников полиции за 900 рублей.

Полицейские в аэропорту отказались от взятки и напомнили о статье ее дачу, однако мигрант настаивал. В результате против нелегала был составлен еще один протокол.